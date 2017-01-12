| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

嘿嘿嘿嘿！ 蔡正元砲火全開再戰葉匡時

蔡正元今天中午再度開砲。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-01-12  13:49

〔即時新聞／綜合報導〕前交通部長葉匡時和前立委蔡正元為了特別黨費一事在臉書上隔空交火，今早葉匡時說不繳特別黨費的理由，主要是不認同「蔡正元主導的國民黨」，對此蔡正元再度開砲！

蔡正元寫道：「嘿嘿嘿嘿！蔡正元什麼時候「主導國民黨」？蔡正元只是有繳特別黨費的國民黨義工，既非黨主席，也非中常委，葉匡時繳的2000元黨費，蔡正元用不上也用不到，哪能和吃香喝辣的葉匡時部長相比。」

蔡正元指出，國民黨只要有好康的就看得到葉匡時的身影，在黨有難的時候，葉匡時這種人，連繳交特別黨費，都找得到偉大的理由，臉皮真的很厚！

相關連結請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 葉匡時 蔡正元
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：嘿嘿嘿嘿！ 蔡正元砲火全開再戰葉匡時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.