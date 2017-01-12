嘿嘿嘿嘿！ 蔡正元砲火全開再戰葉匡時
2017-01-12 13:49
蔡正元今天中午再度開砲。（資料照，記者王榮祥攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前交通部長葉匡時和前立委蔡正元為了特別黨費一事在臉書上隔空交火，今早葉匡時說不繳特別黨費的理由，主要是不認同「蔡正元主導的國民黨」，對此蔡正元再度開砲！
蔡正元寫道：「嘿嘿嘿嘿！蔡正元什麼時候「主導國民黨」？蔡正元只是有繳特別黨費的國民黨義工，既非黨主席，也非中常委，葉匡時繳的2000元黨費，蔡正元用不上也用不到，哪能和吃香喝辣的葉匡時部長相比。」
蔡正元指出，國民黨只要有好康的就看得到葉匡時的身影，在黨有難的時候，葉匡時這種人，連繳交特別黨費，都找得到偉大的理由，臉皮真的很厚！
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