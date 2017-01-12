抗議世大運包商「用完就丟」 印尼移工新北市府陳情

大批印尼移工今天至新北市政府陳情，抗議雇主和仲介「用完就丟」，剝削血汗移工。（記者賴筱桐攝）

2017-01-12 11:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北世大運將於今年8月舉行，林口選手村預計3月完工，統包商皇昌建設公司漠視去年通過的就業服務法第52 條修正案、移工3年期滿免出境可直接續約的規定，選擇遣返116名協助世大運工程的印尼移工。移工不滿雇主剝削，且遭違法超收仲介費，今天至新北市政府陳情，抗議被「用完就丟」。

台灣國際勞工協會成員陳秀蓮指出，116名移工簽訂契約時間從2013年8月10日至2017年2月10日，入境台灣時間分散在2014年12月23日、2015年1月12日、2015年3月11日，實際來台工作時間約1年至2年不等，與契約不符，所有人都被收取11萬至12萬元仲介費，等於支付3年仲介費，實際工作不到3年，其中最短的只工作10個月。

陳秀蓮說，去年通過就業服務法第52條修正案，移工3年期滿免出國，可直接續約，仲介因為少了每3年可收取1次的仲介費，無所不用其極鑽漏洞，移工團體陸續接獲仲介違法收取期滿續約或轉換的辦理費、拖延手續流程讓移工超出期限被遣返、惡意欺騙讓期滿移工無法續約或轉換案例。

陳秀蓮表示，對皇昌營造的116名工人而言，若原雇主不與他們續約，或轉至該公司其他工程單位，期滿轉換等於是死路一條，變成看得到、吃不到的餅。籲請勞動部正視修法後衍生的爭議案件，建立配套措施。

移工有3項訴求，包括與皇昌營造期滿續聘或轉至該公司其他單位，簽訂新契約；補償因不實勞動契約喪失的工作時間，按照契約給付薪資；退還超收的仲介費用。

新北市勞工局外勞服務科長廖武輝表示，新北市政府扮演協調角色，今天將召開協調會，針對移工們的訴求，釐清是否有超收仲介費與勞動契約不符情形，協助向勞動部溝通反映。