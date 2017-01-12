抗議世大運包商「用完就丟」 印尼移工新北市府陳情
大批印尼移工今天至新北市政府陳情，抗議雇主和仲介「用完就丟」，剝削血汗移工。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕台北世大運將於今年8月舉行，林口選手村預計3月完工，統包商皇昌建設公司漠視去年通過的就業服務法第52 條修正案、移工3年期滿免出境可直接續約的規定，選擇遣返116名協助世大運工程的印尼移工。移工不滿雇主剝削，且遭違法超收仲介費，今天至新北市政府陳情，抗議被「用完就丟」。
台灣國際勞工協會成員陳秀蓮指出，116名移工簽訂契約時間從2013年8月10日至2017年2月10日，入境台灣時間分散在2014年12月23日、2015年1月12日、2015年3月11日，實際來台工作時間約1年至2年不等，與契約不符，所有人都被收取11萬至12萬元仲介費，等於支付3年仲介費，實際工作不到3年，其中最短的只工作10個月。
陳秀蓮說，去年通過就業服務法第52條修正案，移工3年期滿免出國，可直接續約，仲介因為少了每3年可收取1次的仲介費，無所不用其極鑽漏洞，移工團體陸續接獲仲介違法收取期滿續約或轉換的辦理費、拖延手續流程讓移工超出期限被遣返、惡意欺騙讓期滿移工無法續約或轉換案例。
陳秀蓮表示，對皇昌營造的116名工人而言，若原雇主不與他們續約，或轉至該公司其他工程單位，期滿轉換等於是死路一條，變成看得到、吃不到的餅。籲請勞動部正視修法後衍生的爭議案件，建立配套措施。
移工有3項訴求，包括與皇昌營造期滿續聘或轉至該公司其他單位，簽訂新契約；補償因不實勞動契約喪失的工作時間，按照契約給付薪資；退還超收的仲介費用。
新北市勞工局外勞服務科長廖武輝表示，新北市政府扮演協調角色，今天將召開協調會，針對移工們的訴求，釐清是否有超收仲介費與勞動契約不符情形，協助向勞動部溝通反映。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 中國施壓奈及利亞 府：不改變中華民國存在事實
- 蔡想想沒禮物恐發怒？ 小英一句話妙回
- 什麼咖！韓國瑜：歡迎梁文傑加入國民黨
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 熱錢重返台灣 新台幣午盤狂飆1.91角
- 中國威脅日增 我應填補戰力空窗
- 陳宏一新作入選鹿特丹影展 小英也在電影中露臉
- 苗局處長異動 新生代出頭
- 中國抗霾茶無效？ BBC：還可能對人體有害
- 1/12重要財經新聞一覽
- 傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 槍殺九黑人 廿歲白人判死
- 來台動9次刀 越南象腿女孩能走了
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 不滿《電業法》向台電妥協 環團推《民間版電業法》
- 「不要亂弄妳的胸部」 貝嫂坦承後悔隆乳
- 異種交配! 公猴騎鹿兩度被拍到
- 中國大學鼓勵女生站著尿 網友：那不是又浪費紙
- 永和中正橋青年宅 八月開工綠建築新地標
- 明北風南下 鄭明典提醒：天氣要變了！
- 遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家
- 大聯盟春訓開跑 4台將參加
- 單飛鼓鼓 要用什麼角色回歸MP!
- 覆鼎金殯葬違建 強力拆除
- 全球首創！台大醫院「單孔微創手術」搞定食道癌
- 中俄擴張海權 美「重返海洋控制」戰略
- 中國孿生姐妹被拆散領養 10年後美國重逢
- 國姓賞梅新點 金瓜山採預約制
- 成棒經典賽》施博詠致勝轟 台電晉決賽
- 「越南周子瑜」當老師 學生樂學越南語
- 8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials monitor passage of ‘Liaoning’
- NBA》紐媒爆料：羅斯情緒低落曾想暫別籃壇
- Lollipop@F驚爆解散 3帥自由合作
- 指俄羅斯握把柄 川普痛批CNN羞恥
- NBA》想與前隊友擊掌 豪哥慘遭魔獸戲弄
- 廣慈降容積 總樓地板竟增4萬坪
- 春雨恐偏少 經濟部：加強控管高雄、石門水庫供水
- 為螢幕合體鋪路 木村嫂遭批居心叵測
- 1例1休人力吃緊 校園保全、供餐都成問題
標題：抗議世大運包商「用完就丟」 印尼移工新北市府陳情
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email