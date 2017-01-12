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郝龍斌自評「黃復興」力量強 直指「吳柱」弱點

2017-01-12  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席之爭越演越烈，參選人郝龍斌今日接受電台專訪時指出，自己在黃復興這塊「力量不小」，並指出洪秀柱、吳敦義的弱點。

郝龍斌今日接受中廣專訪，指出在本省票部分，吳敦義最強，自己次之，洪秀柱則名列第三，而自己在黃復興這塊「力量不小」，與中南部地方大老、黨員接觸，大家也能接受他。針對洪秀柱、吳敦義等人的弱點，郝直言，洪秀柱在執行力、打選戰方面經歷比他差，而且在黨務方面也有很多缺失；吳敦義雖有黨務、行政經驗，但是在黃復興支持力度上非常薄弱。

吳敦義先前在宣布參選黨主席時棚被問到是否備戰2020總統大選，當時吳敦義曾說「必要時主帥親自上陣也逃不掉」。針對兩人角色，郝龍斌強調，他和吳敦義之間沒有整合問題，擔任黨魁「坐轎非抬轎」，自己也不志在2020大選，在這一點和吳敦義不同。

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  • 郝龍斌今日接受電台專訪時指出，自己在黃復興這塊「力量不小」，並指出洪秀柱、吳敦義的弱點。（資料照，記者陳志曲攝）

    郝龍斌今日接受電台專訪時指出，自己在黃復興這塊「力量不小」，並指出洪秀柱、吳敦義的弱點。（資料照，記者陳志曲攝）

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