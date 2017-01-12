馮光遠退黨酸「國運昌隆」 黃國昌首回應！

2017-01-12 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕資深文化人馮光遠日前突然宣布退出時代力量黨，並指時代力量變成「國運昌隆黨」，暗酸黨主席黃國昌。對此，黃國昌今天首度回應了!

「馮哥是一個前輩，我很尊敬他！」根據《聯合報》報導，黃國昌肯定馮光遠對台灣付出的貢獻，至於是否有說服馮留下？黃回應，沒有，大家覺得惋惜，但現在重要的是按照既定目標往前進。

媒體詢問「國運昌隆黨」是指黃國昌嗎？黃國昌則以「謝謝」回應，不再回答任何問題。