| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
砂石車衝撞總統府首例 判賠223萬確定
 首頁 > 政治

什麼咖！韓國瑜：歡迎梁文傑加入國民黨

2017-01-12  11:02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜宣布投入國民黨主席選舉。長期與韓隔空交火的民進黨市議員梁文傑今早接受電台專訪，暗指韓國瑜參選，目的只是要幫前總統吳敦義瓜分黃復興黨票。

韓國瑜則嗆梁：「他把自己當成什麼咖阿，悲哀！」如果梁文傑願意痛改前非，會歡迎他加入國民黨。

韓國瑜上午召開記者會宣布參選國民黨主席，媒體以梁文傑上午爆料內容，詢問韓國瑜參選是否跟吳敦義有關連。韓國瑜澄清參選動機是發自內心對台灣憂慮，跟吳敦義沒有任何關係。

但一提到梁文傑，韓國瑜忍不住開罵，韓說，對於梁文傑，他還是要再講一次，「不是什麼咖阿！我的天啊！」韓罵稱：「他（指梁）把自己當成什麼咖阿，悲哀！永遠的陰謀論，臉書當弓，黑色油漆當箭，可憐格局不大。」

韓國瑜甚至說，如果梁文傑願意痛改前非、洗心革面，他會歡迎梁文接加入國民黨。

廣告
  • 台北農產運銷公司總經理韓國瑜宣布參選國民黨主席，記者會期間不忘向民進黨嗆聲。（記者黃建豪攝）

    台北農產運銷公司總經理韓國瑜宣布參選國民黨主席，記者會期間不忘向民進黨嗆聲。（記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 梁文傑 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：什麼咖！韓國瑜：歡迎梁文傑加入國民黨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.