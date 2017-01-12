什麼咖！韓國瑜：歡迎梁文傑加入國民黨

2017-01-12 11:02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜宣布投入國民黨主席選舉。長期與韓隔空交火的民進黨市議員梁文傑今早接受電台專訪，暗指韓國瑜參選，目的只是要幫前總統吳敦義瓜分黃復興黨票。

韓國瑜則嗆梁：「他把自己當成什麼咖阿，悲哀！」如果梁文傑願意痛改前非，會歡迎他加入國民黨。

韓國瑜上午召開記者會宣布參選國民黨主席，媒體以梁文傑上午爆料內容，詢問韓國瑜參選是否跟吳敦義有關連。韓國瑜澄清參選動機是發自內心對台灣憂慮，跟吳敦義沒有任何關係。

但一提到梁文傑，韓國瑜忍不住開罵，韓說，對於梁文傑，他還是要再講一次，「不是什麼咖阿！我的天啊！」韓罵稱：「他（指梁）把自己當成什麼咖阿，悲哀！永遠的陰謀論，臉書當弓，黑色油漆當箭，可憐格局不大。」

韓國瑜甚至說，如果梁文傑願意痛改前非、洗心革面，他會歡迎梁文接加入國民黨。