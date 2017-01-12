參選黨魁如走伸展台 韓國瑜：可看出哪個身材好
台北農產運銷公司總經理韓國瑜宣布參選國民黨主席，記者會中拜託現任黨主席洪秀柱不要再脫假髮了，並說「我也不戴！」。（記者劉信德攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜昨發出聲明，稱已主動向北農董事會提出請辭後，今天上午10時在北農召開記者會，宣布正式投入國民黨主席選舉，挑戰郝吳柱3大國民黨老將。由於韓國瑜淡出政壇已久，一回歸就要搶奪大位，外界對其參選動機有諸多揣測，但他說，「我韓國瑜不是隨便可以被摸頭的人，我是真真正正要打這場仗」。
韓國瑜說，很多人會覺得他參選國民黨主席，很不可思議、不自量力，但選舉像伸展台一樣，模特兒越多，觀眾越可以看出哪個身材好。
對於參選動機，韓國瑜表示，他觀察到台灣人已經長久茫然，執政的民進黨無能和囂張，國民黨的民調也沒起來過，代表國民黨離民意越來越遠，但他從來沒離開過基層民意，若遠離民意，那國民黨註定永遠是遊魂，沒有黨魂。韓更以自己4年的賣菜經驗舉例，稱沒有消費者去買，國民黨沒有機會，國民黨這個品牌已經不行、資金已經不行，國民黨再不努力，這支股票就要下市了。
韓國瑜強調，他行年60，已是花甲老翁，喝過很多美酒、看過很多美女、吃過很多美食，但對台灣的未來、下一代的憂心已經到了極限，台灣已經被鎖住了，古代是被綁小腳，台灣現在則是大腦被鎖住，所以一定要帶領藍軍往前衝。他說，「人生已經入土5分之4，我最後的生命將勇敢衝撞黨，建立政黨政治，這是我責無旁貸的。」
對於台灣的未來，韓國瑜更奉上自己觀察政治幾十年的20個字結論，「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己。」
至於對照前副總統吳敦義已有6都市長名單，甚至承諾選舉敗選將請辭，韓國瑜的參選勝算在哪？韓國瑜不改大砲本色，嗆稱，這些都不著急，因為沒有民意支持，便全是空的。韓甚至提及國民黨現任主席洪秀柱曾脫假髮催票事件，他說，「也拜託洪秀柱不要再脫假髮了，我也不戴，直接訴諸全國黨員。」
另就民進黨議員梁文傑爆料，韓國瑜能當上北農總經理，是靠前雲林縣長張榮味向前副總統吳敦義牽線才當上，暗示韓的參選只是要瓜分黃復興黨票。但韓國瑜說，他跟吳敦義沒有任何關係， 當上北農總經理是由省農會（中華民國農會）推薦，以他的個性、脾氣會被任何人影響嗎？不可能，他是發自內心的對台灣憂慮。
媒體詢問郝、吳、柱3位國民黨主席參選人都打出經國牌，是否會跟進？韓國瑜說，台灣現在還是只有新竹科學園區一個產業，還在吃前總統蔣經國留下來的老本，台灣沒有第二產業，台灣年輕人就不會有好的前途。
也因國民黨主席登記將於1月20日截止登記，韓國瑜也趕緊催票稱，麻煩認識他的、或失聯的國民黨朋友能趕快登記。韓強調，他參選並沒有和張榮味說過，也不會動用北農的資源，但若他仍是北農總經理，就無法大動作拜託，因此呼籲北農董事會儘快召開，同意他請辭。
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