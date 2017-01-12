奈國認一中「趕我代表處」 網友痛批忘恩負義

2017-01-12 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日我國駐奈及利亞（Nigeria）代表處，被迫摘牌更名，遷出首都，消權減人，甚至還被禁止與奈國政府官員、機構往來。對此，外交部嚴正抗議，批評奈國政府企圖混淆國際視聽。消息轉載至批踢踢八卦板，網友「罵翻了」，痛批奈國行徑，以及忘恩負義。

奈國近日與中國簽署「堅持一個中國原則」聲明，承認台灣為中國領土。中國外交部長王毅當地時間11日，在奈國首都阿布加，與外長奧尼亞馬共同會見記者時，除對奈國行徑表示讚賞，竟還猖狂指責我方駐奈代表處，「多年來從事與自己身分不相符的活動」。

隨後消息轉載至批踢踢八卦板，有網友怒批，「又是個乞丐國」、「要走快走」，並酸「只有阿共最愛找他們下手」，以及「感謝中國幫我們省錢」，還有人冷笑表示，「到時候被殖民就不要哭哭，自己自找的」，也有人怒批，「一堆奈及利亞外籍生在台拿高額獎助學金」、「只認錢，不認道義」，引起網友撻伐。

根據中華民國（台灣）駐奈及利亞代表處（另稱「駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團」）的官網指出，台奈雙方多年以來，推動雙邊經貿及文化關係。在經濟方面，2014年台奈雙邊貿易總額達7.88億美元，2016年因奈國通膨與經濟不景氣，諸多外資相繼撤離，雙邊貿易總額僅達約2億美元。

另外，奈及利亞台灣商會聯合總會，去年10月才剛成立，期盼團結台商力量、擴大商機交流，以及提升台灣能見度。在教育方面，自2004年起，政府還提供「臺灣獎學金」，獎勵優秀奈及利亞青年來台進修，以促進雙邊文化與教育交流。（更新時間：13:05）