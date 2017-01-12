尼加拉瓜放鴿子馬英九 歡迎蔡英文全因...
總統蔡英文受邀參加尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮，還被奧蒂嘉稱兄道妹、熱烈歡迎。（資料照，中央社）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九曾多次受到尼加拉瓜總統奧蒂嘉的閉門羹，這次總統蔡英文出訪卻被稱姊妹，奧蒂嘉對於前後兩任總統的待遇猶如天壤之別。
客委會副主委楊長鎮在臉書po文指出，這是由於國民黨政權當年在與尼加拉瓜有邦交的情況下，竟支援尼國反抗軍200萬美金，讓尼加拉瓜「很賭爛國民黨而歡迎終結權威的民進黨」。
楊長鎮表示，由於馬英九過去在尼加拉瓜所遭受的待遇幾近羞辱，蔡英文此次出訪卻顛覆許多人的想像，被稱兄道妹、熱烈歡迎，而深究其中原因，原來是：「八零年代桑定陣線剛以長期的遊擊戰奪得政權，原先右派政府成為反抗軍，那是美國CIA還在搞暗中推翻外國政權把戲的年代，雷根政府裡有個年輕的諾斯中校負責向台灣等國非法『募款』，籌餉支援尼國反抗軍。國民黨政權那時在與尼國有邦交情況下，竟然給了兩百萬美金！」事件在國際爆發以後，「美國司法機關一度要傳喚台灣外交官」。
楊長鎮分析，這就是為什麼「奧蒂嘉很賭爛國民黨政府而歡迎當年终结威權的民進黨政府」。除此之外，他還寫道：「奧蒂嘉掌權後，尼國還不太算是民主國家，但他骨子有左派基因，2007年他在聯合國大會演講，對北京走資『中國修正主義』公然批了一頓。政治當然最後還是現實的國家利益問題，但因為這場演講，我對奧氏會以台灣為籌碼，而犧牲台灣與中國建交的可能性，採保留態度。」
最後更語帶玄機的表示：「負心多半讀書人，江湖好漢牛馬走還是有點義氣的！」
客委會副主委楊長鎮分析，奧蒂嘉「賭爛」國民黨政府、歡迎當年终结威權的民進黨政府的原因。（圖截自楊長鎮臉書頁）
尼加拉瓜總統奧蒂嘉曾讓前總統馬英九五度吃閉門羹。（資料照，記者黃耀徵攝）
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