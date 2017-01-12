「台灣共和國的總統」？藍營批蔡：藉友邦之口操弄統獨

2017-01-12 10:32

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統昨日參加友邦尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職演說時，被奧蒂嘉稱為來自「台灣共和國」的總統，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會痛批蔡英文，這是假藉友邦之口，操弄國內統、獨議題，非常可惡。

洪孟楷表示，蔡英文是現任的中華民國總統，中華民國的正式國名不能被混淆，「台灣」只是「親切的講法」，但當友邦提到正式國名時，當然應該有所堅持，否則就是不及格。

他強調，蔡英文總統去年五二０是對著中華民國國旗及國父遺像宣誓就職，現在突然友邦口中說出「不倫不類的『台灣共和國』」，實在非常奇怪，就如同有人親切稱蔡英文「小英」，但不能久而久之，蔡英文的全名就變成了「蔡小英」。

他還說，國外自然親切稱乎中華民國為台灣，但也不能變成「台灣共和國」，如果這樣蔡英文仍毫無作為，就凸顯了她對國家認同與自己的責任滿不在乎。