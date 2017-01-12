如當選國民黨魁 郝龍斌推郭董代表藍軍選總統
2017-01-12 10:03
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌日前宣布參選黨主席，今天上午接受電台專訪時指出，去年黨主席補選他原本宣布參選，但因為所有參選者都是外省人，他怕國民黨被外界認為是「外省黨」，因此中途退選，這次選舉他自認本省人可以接納他，外省人也認同他，而且他比較不權謀，可以團結全黨。
此外，郝龍斌也宣布，當選黨主席，絕對不會參選二０二０總統大選，因為黨主席應該是「抬轎者」，現在就說要參選總統，不利往後整合黨內及抬轎工作，他並點名鴻海董事長郭台銘，是目前一般認為最強的藍軍人選，如果當選黨魁，他會敦請郭台銘負起承擔的責任，但他也強調，人選絕對不會只限郭台銘一人。
郝龍斌表示，原本他要請辭副主席，但在另一位副主席胡志強建議下，最後才沒辭，而且他要證明參選，也可以不破壞同志情誼，不過，面對主持人詢問對此可有信心？郝龍斌又說，他現在無法確定，而且如果最後發現不行，還是會辭掉副主席。
此外，郝龍斌也批評兩位競爭對手。他說，現任國民黨主席洪秀柱在執行力以及打選戰方面的經歷，「應該比我差」，而且在黨務方面有很多的缺失，在團結全黨上，也有很多可以加強的地方；至於吳敦義，雖有黨務、行政經驗，但在年齡以及黃復興支持度這方面，力量非常薄弱。
他強調，自己與黃復興系統有很深淵源，而且黃復興黨員可以接納他，「我在這塊力量不小」，而透過推動核四公投連署，他與中南部地方大老、黨員接觸後，大家也很能接受他。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 遼寧號繞台一圈 上午6點30分駛離台灣海峽
- 鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區
- 蔡英文贈瓜國3萬書包 盼學童「開心揹著上學」
- 被酸沒繳特別黨費 葉匡時反擊轟蔡正元
網友回應
熱門新聞
- 傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 經典賽》鎖定投手特殊規則 日本隊有秘密武器
- 蝙蝠銳減30萬隻大解密 農藥、重金屬害的
- 台東替代役男 為84戶獨老大掃除
- 基隆田寮河釣魚？ 市府︰未禁止
- 媒體稱被俄抓住小辮子 川普斥為假新聞
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
- 南海、北韓與貿易問題 提勒森瞄準中國
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 1/12重要財經新聞一覽
- 證券行情表、證券表格
- 自由廣場》辛酸談海倫清桃
- 倫敦超狂年輕畫家 多種畫風詮釋一角
- 身世婚姻造假太夯 6男爭搶海倫清桃
- 發電不再是公用事業 仍要繳公積金
- 一份獨一無二的遺言
- 〈國際現場〉葛洛斯示警 債市空頭恐降臨
- 永和中正橋青年宅 八月開工綠建築新地標
- 「不要亂弄妳的胸部」 貝嫂坦承後悔隆乳
- NBA》加索想打歐錦賽 看季末狀態決定
- 惡法VS.務實 環團看法分歧
- 台中流浪狗悲歌 18隻遭毒死
- 立院換地案無共識 四月再議
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No issues are off limits: MAC Minister Chang
- 8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜
- 2015年後出生 俄擬終身禁買菸
- NBA》想與前隊友擊掌 豪哥慘遭魔獸戲弄
- 搶「雞」利！雞年套幣開賣 湧現排隊人龍
- 洪雅書房有囍 推在地幸福12味
- 愛買限量名牌 2男仿「玩命關頭」藏車行搶4案
- 趕著滅雞寮火警 北市義消自撞燈桿身亡
- 減產協議出師不利 下週汽柴油各降0.3、0.4元
- 警界老長官被自家人究辦 曾為破迷信住「鬼屋」
- 藍又時桃花絕緣 怨張芸京搞破壞
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 北北桃學生午餐 下學年沒水果吃？
- 川普：與蒲亭交好是財富而非麻煩
- 校友會幫賣水林地瓜 1天2萬斤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：如當選國民黨魁 郝龍斌推郭董代表藍軍選總統
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分