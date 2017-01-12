如當選國民黨魁 郝龍斌推郭董代表藍軍選總統

2017-01-12 10:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌日前宣布參選黨主席，今天上午接受電台專訪時指出，去年黨主席補選他原本宣布參選，但因為所有參選者都是外省人，他怕國民黨被外界認為是「外省黨」，因此中途退選，這次選舉他自認本省人可以接納他，外省人也認同他，而且他比較不權謀，可以團結全黨。

此外，郝龍斌也宣布，當選黨主席，絕對不會參選二０二０總統大選，因為黨主席應該是「抬轎者」，現在就說要參選總統，不利往後整合黨內及抬轎工作，他並點名鴻海董事長郭台銘，是目前一般認為最強的藍軍人選，如果當選黨魁，他會敦請郭台銘負起承擔的責任，但他也強調，人選絕對不會只限郭台銘一人。

郝龍斌表示，原本他要請辭副主席，但在另一位副主席胡志強建議下，最後才沒辭，而且他要證明參選，也可以不破壞同志情誼，不過，面對主持人詢問對此可有信心？郝龍斌又說，他現在無法確定，而且如果最後發現不行，還是會辭掉副主席。

此外，郝龍斌也批評兩位競爭對手。他說，現任國民黨主席洪秀柱在執行力以及打選戰方面的經歷，「應該比我差」，而且在黨務方面有很多的缺失，在團結全黨上，也有很多可以加強的地方；至於吳敦義，雖有黨務、行政經驗，但在年齡以及黃復興支持度這方面，力量非常薄弱。

他強調，自己與黃復興系統有很深淵源，而且黃復興黨員可以接納他，「我在這塊力量不小」，而透過推動核四公投連署，他與中南部地方大老、黨員接觸後，大家也很能接受他。