| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

如當選國民黨魁 郝龍斌推郭董代表藍軍選總統

2017-01-12  10:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌日前宣布參選黨主席，今天上午接受電台專訪時指出，去年黨主席補選他原本宣布參選，但因為所有參選者都是外省人，他怕國民黨被外界認為是「外省黨」，因此中途退選，這次選舉他自認本省人可以接納他，外省人也認同他，而且他比較不權謀，可以團結全黨。

此外，郝龍斌也宣布，當選黨主席，絕對不會參選二０二０總統大選，因為黨主席應該是「抬轎者」，現在就說要參選總統，不利往後整合黨內及抬轎工作，他並點名鴻海董事長郭台銘，是目前一般認為最強的藍軍人選，如果當選黨魁，他會敦請郭台銘負起承擔的責任，但他也強調，人選絕對不會只限郭台銘一人。

郝龍斌表示，原本他要請辭副主席，但在另一位副主席胡志強建議下，最後才沒辭，而且他要證明參選，也可以不破壞同志情誼，不過，面對主持人詢問對此可有信心？郝龍斌又說，他現在無法確定，而且如果最後發現不行，還是會辭掉副主席。

此外，郝龍斌也批評兩位競爭對手。他說，現任國民黨主席洪秀柱在執行力以及打選戰方面的經歷，「應該比我差」，而且在黨務方面有很多的缺失，在團結全黨上，也有很多可以加強的地方；至於吳敦義，雖有黨務、行政經驗，但在年齡以及黃復興支持度這方面，力量非常薄弱。

他強調，自己與黃復興系統有很深淵源，而且黃復興黨員可以接納他，「我在這塊力量不小」，而透過推動核四公投連署，他與中南部地方大老、黨員接觸後，大家也很能接受他。

廣告
  • 有意參選國民黨黨主席的副主席郝龍斌，自認是本省籍、外省籍都能接受的人選。（資料照，記者陳志曲攝）

    有意參選國民黨黨主席的副主席郝龍斌，自認是本省籍、外省籍都能接受的人選。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 總統 郝龍斌 郭台銘
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：如當選國民黨魁 郝龍斌推郭董代表藍軍選總統


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.