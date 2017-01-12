韓國瑜選黨主席又號召怠工 梁文傑：干擾辦案

2017-01-12 09:06

〔記者郭逸／台北報導〕台北農產公司總經理韓國瑜請辭，今天稍晚將出面宣布參選國民黨主席。台北市議員梁文傑稍早接受資深媒體人周玉蔻廣播專訪，提到韓參選黨主席，還高聲指責自己和立法委員段宜康指控不實，就是因為自己購買廉價水果並高價賣出，牽涉背信罪，想藉此干擾檢方辦案，「韓國瑜是刺蝟，要把刺伸出來，大家才不敢碰你。」

梁文傑說，背信罪是公訴罪，所以無須檢舉，韓國瑜這幾個月來都在擔心這件事情，才會串連工會怠工、宣布參選黨主席；但他直言，韓當初會到北農擔任總經理，是吳敦義向張榮味求官，應該不可能打對台，若真的出來選，由於韓是軍系出身，可能分散現任主席洪秀柱的票。

由於北農目前沒有董事長，周玉蔻也問及，韓國瑜喊辭職，是否虛晃一招？梁文傑說，如果沒有董事長批准辭呈，確實可能一直做下去。

梁文傑認為，對於民進黨而言，北農總經理算不了什麼，但北農必須平抑物價和維持市場秩序，若農委會沒有指派總經理，業務可能無法配合，導致物價波動。