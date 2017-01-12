被酸沒繳特別黨費 葉匡時反擊轟蔡正元

葉匡時回嗆：「沒交特別黨費是因為無法認同蔡正元主導的國民黨。」（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-12 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕交通部前部長葉匡時昨天在個人臉書發文批國民黨主席洪秀柱，卻讓國民黨政策會執行長蔡正元也發文反擊，並質疑葉匡時沒交特別黨費，今早葉匡時對此回應：「沒交特別黨費是因為無法認同蔡正元主導的國民黨。」

葉匡時解釋，特別黨費是為了幫助國民黨渡過黨產被沒收的困境，不是黨員義務要交的。葉匡時強調自己是是終身黨員，在入黨時一次交1萬元，以後不必每年再交黨費。

葉匡時昨在臉書上批洪「做了近一年的黨主席，怎麼不到3萬人願意交黨費？難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」結果引起蔡正元不滿，在臉書上回批：「葉匡時靠著國民黨享盡榮華富貴現在卻連2000元特別黨費都沒交，葉匡時還有臉故意扭曲國民黨員的繳黨費數字，說要國民黨進太平間。」

蔡正元3年前爆料葉匡時接受神腦總裁林保雍招待豪華生日宴，還和美豔性感女歌手同唱情歌，當時葉匡時出面說明時，談到父母為他抱屈而落淚，當時兩人就傳出不合。