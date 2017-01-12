智庫變色！台經院人馬大換血 藍營大舉進駐

2017-01-12 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕執政換黨，民進黨上台後引進原來智庫的不少學者從政，空缺立即遭到添補，台灣經濟研究院成了國民黨智庫人員大舉進駐的重點機構，從院長、研究員到顧問群都大舉進入，引發機構人事動盪及議論。

《財訊》報導，台經院前董事長辜濂松力求董事會藍綠平衡，院內運作則授權院長執行，幾任院長如吳榮義、洪德生，以及重要顧問如陳博志、胡勝正等人，都是綠色濃厚的經濟學者，在外界的觀點中，台經院被視為是親綠的研究機構。

據報導，2012年江丙坤接任董事長，打破傳統，引進國民黨人進董事會，包括前立委邱毅、現任立委江啟臣、行政院前祕書長薛香川等人，取代洪德生、龔明鑫等人，2015年聘台大經濟系教授林建甫擔任院長，帶進10餘位國民黨智庫國家政策研究基金會的研究人員，「空降」正、副研究員及主管職務。

報導指出，更大舉擴充台經院顧問群到30位的規模，藍營前官員如朱雲鵬、林祖嘉、李高朝、陳保基、蔡政文、高孔廉、李嘉進、吳壽山…都入列，大舉稀釋只有5、6位綠營學者的影響力。

江丙坤也新設職位「行政副院長」，由他在三三會的祕書長郭勵誠擔任，可代理院長，院長辦公室也有兩個新中心，「兩岸發展研究中心」、「新興市場發展研究中心」，兩主任來自國政會，都是新手上任，才接案就被對方GG，只收到第一期款，金主就消失了。