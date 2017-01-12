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遼寧號繞台一圈 上午6點30分駛離台灣海峽

2017-01-12  07:29

〔即時新聞／綜合報導〕中共遼寧號航艦編隊昨上午7時進入我國西南防空識別區、駛過台灣海峽，今早6時30分駛離台灣海峽北返，完成繞台一圈，我方全程監控掌握。

國防部今發布新聞稿指出，中共遼寧號航母編隊，持續沿中國沿海向北航行，已在今天6時30分脫離台灣海峽。

這是遼寧號首度穿越第一島鏈的遠航訓練，也是航母第一次繞台一圈。

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  • 中國遼寧號今早6時30分駛離台灣海峽北返歸建。（法新社）

    中國遼寧號今早6時30分駛離台灣海峽北返歸建。（法新社）

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