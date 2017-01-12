遼寧號繞台一圈 上午6點30分駛離台灣海峽
2017-01-12 07:29
〔即時新聞／綜合報導〕中共遼寧號航艦編隊昨上午7時進入我國西南防空識別區、駛過台灣海峽，今早6時30分駛離台灣海峽北返，完成繞台一圈，我方全程監控掌握。
國防部今發布新聞稿指出，中共遼寧號航母編隊，持續沿中國沿海向北航行，已在今天6時30分脫離台灣海峽。
這是遼寧號首度穿越第一島鏈的遠航訓練，也是航母第一次繞台一圈。
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