遼寧號繞台一圈 上午6點30分駛離台灣海峽

2017-01-12 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕中共遼寧號航艦編隊昨上午7時進入我國西南防空識別區、駛過台灣海峽，今早6時30分駛離台灣海峽北返，完成繞台一圈，我方全程監控掌握。

國防部今發布新聞稿指出，中共遼寧號航母編隊，持續沿中國沿海向北航行，已在今天6時30分脫離台灣海峽。

這是遼寧號首度穿越第一島鏈的遠航訓練，也是航母第一次繞台一圈。