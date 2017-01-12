郝龍斌選黨主席 「首要任務拿下雙北！」

2017-01-12 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰開打！宣布參選的國民黨副主席郝龍斌強調，選上黨主席的人，要守住新北市長，還要拿回台北市長，不然就得下台負責！

《聯合報》報導，郝龍斌說，2018縣市長選舉對下屆黨主席來說是一大考驗，首要任務就是要拿下雙北市長。郝龍斌指出，如果他當選，會積極尋找有機會勝選的人出戰，選出最強候選人，若拿下台北市，國民黨就穩一半了。

郝龍斌認為，可以找政務官、企業家背景的人，只要能提出願景的都可以，但他覺得素人不太適合。