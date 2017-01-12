小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
2017-01-12 01:18
瓜國總統莫拉雷斯在文化宮以軍禮歡迎蔡英文總統到訪。（記者蘇永耀攝）
〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕蔡英文總統「英捷專案」第三個邦交國瓜地馬拉，於當地時間11日上午抵達，瓜國派出外長摩拉雷斯接機，並於文化宮以軍禮歡迎，瓜國總統莫拉雷斯公開表示，希望我繼續參與瓜國9號公路拓寬及改建工程，並期待兩國合作推廣瓜國觀光資源。
蔡總統在軍禮上則致詞説，秉持互助合作及互惠精神，在科技、農技、觀光等進行經貿合作。
我代表團在瓜地馬拉停留2天1夜，行程滿檔。蔡總統除與瓜國總統莫拉雷斯舉行會談，並將互贈勳章。總統還將走訪瓜國最著名的古城安地瓜，結束瓜地馬拉訪問後，總統一行將轉往薩爾瓦多。
蔡英文總統專機抵達瓜地馬拉，瓜國派出外長摩拉雷斯接機。（記者蘇永耀攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中國稱台海為「國際水道」 網友揶揄：中國式解釋
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 國防部：遼寧號明日清晨脫離台海
- 繳全年黨費才能票選黨魁 國民黨中常委︰不合理
- 黨代表提主委黨魁併選 遭洪打槍
網友回應
熱門新聞
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 孩子國語試卷找不出錯字 媽媽PO文求助網友
- 中國銀行業資金短缺 有流動性危機
- 青塘園遊客中心 完工近1年未啟用
- 豐田也低頭 承諾續在美投資
- 〈比例熱敷〉射手座的愛情
- 劉雨柔深夜狂歡男友不聞不問 回家竟發現...
- 高齡82歲林家慶偕陳雷 用Big Band唱心聲
- 206震災一年 市長探望維冠截肢2勇士
- 帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- 〈往日情懷〉平凡小浪漫 甜蜜了我的愛
- 消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補
- 整合式運動照護門診 聯醫將開辦
- 成棒經典賽》10局致勝安 范孟傑電倒崇越
- 過不了情關？ 男子車內燒炭死亡
- 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
- 高端結合街頭 Dior混搭親民風
- 《台股青紅燈》許勝雄「狗吠火車」
- 水林停用掩埋場 半年出現3座垃圾山
- 奧萬大山櫻開兩成 春節盛開
- 機捷何時試營運 交長傾向春節後
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 前蛇教頭吉布森 進大學美式足球名人堂
- 李有成／迷路蝴蝶
- 交叉僱用省成本？ 勞動部︰未必划算
- 電影院、健身房室內空品納管 明年稽查開罰
- 岳母太會做菜 高國慶「膨」到108Kg
- 鹿野寶華山區路斷數月 農民盼回家
- 詭辯？ 中國官媒：霧霾對吸菸者根本不是事
- 樂來越愛你橫掃金球 英國奧斯卡再入圍11項
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 自由廣場》一個陸軍上校的憂心
- 蘇郁卿接任櫃買總座
- 童軍制服上身？老蕭上台這樣穿太有型啦！
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 台鐵前處長收賄 被彈劾退休金照領
- 莫拉萊斯迎蔡總統 盼台續支持公路工程
- 退休警政高官抗議年改 會場外衝撞被「自家人」法辦
- 花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分