小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援

瓜國總統莫拉雷斯在文化宮以軍禮歡迎蔡英文總統到訪。（記者蘇永耀攝）

2017-01-12 01:18

〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕蔡英文總統「英捷專案」第三個邦交國瓜地馬拉，於當地時間11日上午抵達，瓜國派出外長摩拉雷斯接機，並於文化宮以軍禮歡迎，瓜國總統莫拉雷斯公開表示，希望我繼續參與瓜國9號公路拓寬及改建工程，並期待兩國合作推廣瓜國觀光資源。

蔡總統在軍禮上則致詞説，秉持互助合作及互惠精神，在科技、農技、觀光等進行經貿合作。

我代表團在瓜地馬拉停留2天1夜，行程滿檔。蔡總統除與瓜國總統莫拉雷斯舉行會談，並將互贈勳章。總統還將走訪瓜國最著名的古城安地瓜，結束瓜地馬拉訪問後，總統一行將轉往薩爾瓦多。