遼寧艦北返 我成功級與拉法葉艦海峽中線監視
中國遼寧艦今天沿台灣海峽中線以西向北航行，知情人士指出，我軍除了派出P3C反潛巡邏機、E2K空中預警機、與F16與IDF戰機之外，也派出成功級與拉法葉艦（圖），一路於海峽中線附近跟隨、監視遼寧艦。（資料照，記者張忠義攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國遼寧艦今天沿台灣海峽中線以西向北航行，熟悉國防、外交人士分析，走台灣海峽中線對於中共來說是較安全的路，台灣海峽因為水淺，潛艦很難隱藏，美軍跟蹤的可能性降低。防衛學者指出，遼寧艦還無法夜間起降，沒有全天候的完整作戰能力，加上旁邊的護衛艦等級並不高，威脅性也會下降。
知情人士指出，我軍除了派出P3C反潛巡邏機、E2K空中預警機、與F16與IDF戰機之外，也派出成功級與拉法葉艦，一路於海峽中線附近跟隨、監視遼寧艦。而遼寧艦除了航母本身外，還有至少4艘護衛艦艇在四周，包括驅逐艦與巡防艦，遼寧艦搭載至少13至16架的殲-15艦載機和艦載直升機。
軍事學者指出，遼寧艦的戰機起降採用滑跳式，所需的跑道較長，可載運的飛機數量也會減少。加上遼寧鑑搭載殲-15戰機體積大，因此也會減少可載運量。此外，航母搭載的飛機於夜間起降時會有很大的視覺落差，需有輔助降落系統，或是搭配可垂直起降的飛機，不過目前中國仍無這類飛機。
知情人士指出，遼寧艦走西太平洋原路回中國，不僅易受到潛艦伏擊，也遠離陸基戰機及防空飛彈保護。歐巴馬將進行卸任演說，川普即將上任，遼寧艦走海峽中線回中國也比較不會挑釁美日敏感神經。
美國尼米茲級的「卡爾文森號」航母戰鬥群（CVN.-70 ,USS Carl Vinson）於5日從原駐地聖地牙哥派往西太平洋，接替原本的第七艦隊雷根號，外界關注中美在南海的緊張情勢。知情人士分析，美軍派遣新一代隱形戰機F-35B（F-35B Lightning II）前往日本，預計將駐紮在岩國航空基地（Air Station Iwakuni），美軍換上更新型的戰機，可能與中日、中韓最近幾起軍事「擦槍」事件有關，希望能讓亞太情勢更穩定，各方能冷靜應對。
遼寧艦來自烏克蘭，原是前蘇聯的的庫茲涅佐夫元帥級航母，前稱瓦雅格號。遼寧艦於80年代中後期建造，適逢前蘇聯解體，建造工程中斷。1999年，中國購買了瓦雅格號，2005年開始改造，2012年取名遼寧艦並交付海軍，以青島為母港。
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標題：遼寧艦北返 我成功級與拉法葉艦海峽中線監視
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