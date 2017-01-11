中國稱台海為「國際水道」 網友揶揄：中國式解釋
2017-01-11 22:06
中國航母遼寧號艦隊11日駛過台灣海峽。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部副部長劉振民今（11）日稱，中國航母遼寧號艦隊在訓練過程中往返台灣海峽「非常正常」，並不會影響兩岸關係，另指台灣海峽是兩岸共享的「國際水道」，讓不少台灣網友揶揄表示，「中國式解釋，並不矛盾」。
中國國務院新聞辦公室下午舉行記者會，發表全文約1.6萬字的「中國的亞太安全合作政策」白皮書，劉振民稱，「台灣海峽是兩岸共享的『國際水道』，此過程中往返台灣海峽非常正常，對兩岸關係不會有任何影響」
國防部今天表示，中國航母遼寧號，在今日上午7時進入我國西南防空識別區，並沿著台灣海峽中線以西向北航行，國軍全程監控。
消息分享到批踢踢，不少鄉民對此揶揄表示，「中國式解釋，不矛盾」、「美國：所以我的艦隊也可以通過囉」、「國際航道 ，自己認證國與國關係」、「間接承認一邊一國？」、「廠廠廠」、「美國都不敢說死了，中共自己說是國際」、「要被消失惹」。
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