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柯媽替兒抱不平 首度表態支持柯P連任

2017-01-11  21:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上月底執政滿兩週年，民調卻從第9名落到倒數第2名，柯媽何瑞英今日則替兒子抱不平，「惦惦在做事」卻被罵沒做事，讓人非常心疼。

根據《蘋果》報導，何瑞英表示，柯文哲是真的有在做事，每天上班10幾個小時，他都「惦惦在做事」，聽到柯被別人罵沒做事都覺得很心疼。

對於是否支持柯文哲連任，何瑞英氣憤的表示，自己是希望柯文哲認真做事，如果做得好，時間到了再選，結果被電視台斷章取義「柯文哲因為兩年沒有政績，所以柯媽媽不支持柯文哲連任」，何瑞英強調絕對沒有這回事，大家都在問柯是不是要連任，讓他走投無路，所以做媽媽的絕對會支持。

何瑞英也透露，柯文哲曾向自己提過，還有很多事還沒做好，因此何認為，一直講選舉，台北市的工作就不用做了，選舉還是以後再打算。

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  • 柯媽何瑞英今日替兒子抱不平，「惦惦在做事」卻被罵沒做事，讓人非常心疼。（資料照，記者簡榮豐攝）

    柯媽何瑞英今日替兒子抱不平，「惦惦在做事」卻被罵沒做事，讓人非常心疼。（資料照，記者簡榮豐攝）

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