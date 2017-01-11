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高雄與熊本縣市簽約 熊本熊爬上左營舊城搶鏡

高雄市長陳菊、日本熊本縣知事蒲島郁夫（右1）、熊本市長大西一簽約，熊本熊在左營舊城城牆上搶鏡。（記者王榮祥攝）

2017-01-11  19:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊、日本熊本縣知事蒲島郁夫、熊本市長大西一史，今晚在高雄左營舊城簽訂共同友好城市，三方將共同促進彼此觀光、教育、產業等層面更多元交流，在既有互動基礎上，讓高雄、熊本的實質情誼再升級，備受國人喜愛的熊本熊，在三方簽約當下突然跑上左營舊城城牆上見證一切、超級搶鏡。

高市秘書處為了讓賓客留下深刻印象，也為三方簽約寫下更多記憶，今晚特別安排在左營舊城舉辦戶外晚宴，在涼爽、古樸的氣氛中，自然深化台日關係﹔除了市府相關局處官員出席盛宴，立委劉世芳、高市議長康裕成與副議長蔡昌達也受邀到場，府會一致傳達對日本友誼的重視。

擁有高人氣的熊本熊，這回也跟著熊本縣、熊本市訪問團到高雄出差，在三方簽約一刻，竟跑到左營城牆上揮手示意，瞬間引起全場注意。

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