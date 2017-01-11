國防部：晚間7點 遼寧號已在福建湄洲島外海

我國國防部監控中國遼寧號航空母艦動態，目前已經抵達福建外海。（資料照，路透）

2017-01-11 19:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國遼寧號航空母艦目前正在台灣海峽中線以西海域北返，國防部稍早表示，遼寧號航艦在晚間7點左右，已通過福建湄洲島外海（緯度相當於台灣新竹一帶），國軍持續全程監偵與應處，目前無特殊敵情及狀況發生，籲請國人安心。

遼寧號在今日上午7時左右進入台灣海峽，中午12時左右通過廣東汕頭市外海。