國民黨大量入黨系統 遭中常委控「搞小動作」

2017-01-11 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉白熱化，媒體報導，國民黨中常委姚江臨爆料稱，最近發現組發會設置「大量入黨暨回復黨籍線上收件登錄系統」，引發外界聯想。國民黨發出新聞稿澄清，指出是為了因應短期間內有大量入黨情況，以便加速入黨申請、減輕同仁工作壓力，才會有此系統。

綜合媒體報導，姚江臨今日下午在中常會上表示，他黨齡40多年，從沒聽過「團體入黨」這名詞，如今卻有此系統，還將在1月20日前後關閉，這讓外界的想像空間太大，他更批評國民黨組發會「假會」、「特別多點子」、「搞小動作」。

黨主席洪秀柱表示，她事前不清楚此事，但這絕不是小動作。秘書長莫天虎也解釋，此系統僅針對短期間內大量申請入黨的事實需要而設計。

莫天虎進一步解釋，選黨主席有4個月的入黨期限，所以越接近入黨的截止日，入黨人數會變很多，擔心無法在時效前把資料輸入，當事人與黨代表可能認為黨務不公，所以才會設計大量輸入系統，而系統並非針對此次選舉，未來有需要也能使用。

國民黨指出，該系統為去年5月規劃，今年第一次使用，也僅限承辦業務的黨工使用，黨工需有中央核發帳密，並非一般人皆有權上網登錄。