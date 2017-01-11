國民黨大量入黨系統 遭中常委控「搞小動作」
2017-01-11 20:29
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉白熱化，媒體報導，國民黨中常委姚江臨爆料稱，最近發現組發會設置「大量入黨暨回復黨籍線上收件登錄系統」，引發外界聯想。國民黨發出新聞稿澄清，指出是為了因應短期間內有大量入黨情況，以便加速入黨申請、減輕同仁工作壓力，才會有此系統。
綜合媒體報導，姚江臨今日下午在中常會上表示，他黨齡40多年，從沒聽過「團體入黨」這名詞，如今卻有此系統，還將在1月20日前後關閉，這讓外界的想像空間太大，他更批評國民黨組發會「假會」、「特別多點子」、「搞小動作」。
黨主席洪秀柱表示，她事前不清楚此事，但這絕不是小動作。秘書長莫天虎也解釋，此系統僅針對短期間內大量申請入黨的事實需要而設計。
莫天虎進一步解釋，選黨主席有4個月的入黨期限，所以越接近入黨的截止日，入黨人數會變很多，擔心無法在時效前把資料輸入，當事人與黨代表可能認為黨務不公，所以才會設計大量輸入系統，而系統並非針對此次選舉，未來有需要也能使用。
國民黨指出，該系統為去年5月規劃，今年第一次使用，也僅限承辦業務的黨工使用，黨工需有中央核發帳密，並非一般人皆有權上網登錄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 去年賺34億置產？血液基金會被爆是不當黨產
- 電業法修正案三讀 電價10月前凍漲
- 黨產會再凍永豐銀 法官要國民黨證明資金短缺
- 國民黨大量入黨系統 遭中常委控「搞小動作」
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 《長照法》修正案通過 財源由遺贈稅、菸稅支應
- 中國每天3家公司IPO 被批「瘋狂」撐不久
- 波蘭女攝影師全裸入鏡 原因背後竟藏有洋蔥
- 犬貓絕育補助浮濫 「重複手術」詐領
- 移工期滿強迫回鄉？ 勞團質疑有鬼
- 處理工業區事業廢棄物 成立清運平台
- 台股收盤下跌3.9點 報9345.74點
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 溪洲國小寒冬送暖 弱勢學童提前過好年
- 球不換了！新球季照樣「煙火滿天」
- 中市數百教師「集體請假」 譴責官版年金改革
- NBA》羅斯不假外出 前尼克球員怒轟：無法接受
- 崇越調漲第一季12吋矽晶圓價格 今年營運後市看好
- NCC頻率使用費打折 鼓勵業者建置偏鄉寬頻
- 奪下台灣區金賞 秀水國中直笛隊募款赴日參賽
- 今年首度執行「金門協議」 移民署與中方互遣偷渡犯
- NBA》不滿哨音 「詹皇」對裁判失望
- 高屏、嘉義、馬祖空污糟 所有族群應減少戶外活動
- 《鬼怪》本周停播一集！劇組對孔侑暈倒傳聞這麼說....
- 人妻身分阻礙政途 海倫清桃急踩剎車
- 蔡過境晤美政要 美國務院：沒有安排
- 自由談》未起大厝，先起護龍
- 史上最狂賽馬宣傳片 連Youtuber也瘋狂
- 家長反對 日照中心進校園卡關
- 《徵文啟示》360行工作照
- 檢測技術突破 20分鐘驗出糖尿病
- 動物收容所犬舍 花1.2億擴建
- 台日交流賽》恰恰參賽未定 若出征將放棄商務艙
- 政大生轉租學校宿舍1日500元 網友酸：是張淑晶?
- 酸青週記》越南來的，都很會騙：身份造假背後的社會歧視
- 北花航線誰接手 2/15後決定
- 私校94狂！弘文中學開飛輪有氧課 學生HIGH翻
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- NBA》柯瑞哭哭！要不到犯規又遭「顏扣」撞飛（影音）
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 野球新視界》換湯不換藥 連球都搞不定
- 棒球》曼尼打獨盟 傳有日職球隊對他有興趣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨大量入黨系統 遭中常委控「搞小動作」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分