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《電業法》三讀通過 經濟部承諾民生用電不漲價

2017-01-11  19:27

〔即時新聞／綜合報導〕電業法修正案今（11日）三讀通過，經濟部承諾將保障民生用電不漲價，並達成環境永續發展與能源多源自主的目標。

經濟部長李世光表示，曾許諾就任部長一年內完成電業法修法的任務，由衷感謝各方支持。他表示，本次電業法修法完成，彰顯台灣全力發展再生能源、落實能源轉型的決心，也是台灣邁向2025非核家園最關鍵的一步。

經濟部指出，本次電業法修正採綠能先行原則，放寬過去對再生能源售電的限制；本次修法後，將營造有利再生能源發展的環境，導引再生能源進入市場，達成環境永續發展與能源多源自主的目標。

經濟部也承諾，將保障民生基本用電不漲價，且提供民眾多元選擇機會；電力基礎建設的投資也將增加產業人力需求，增加就業機會並促進我國經濟發展。

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  • 立法院今（11日）舉行臨時會，通過「電業法部分條文修正案」等；經濟部承諾，電業法通過後民生用電不漲價。（記者方賓照攝）

    立法院今（11日）舉行臨時會，通過「電業法部分條文修正案」等；經濟部承諾，電業法通過後民生用電不漲價。（記者方賓照攝）

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