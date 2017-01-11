新竹縣議會秘書長林昌土 43年多公職劃下句點

2017-01-11 20:11

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會秘書長林昌土43個年頭的公職生涯將在週（15）日榮退劃下句點。這個公門的老兵起自基層地政人員，走過縣府，協助當時的縣長陳進興「搶錢」完成縣治遷建大業，後期的21年則獻給新竹縣議會，把他在行政部門的歷練結合對基層的了解，成為20年來新竹縣府、會和諧的關鍵溝通橋樑。

66歲的林昌土出身芎林，不忘本的他始終謙稱來自種田人家。他輔佐過6名議長，任內平和順利地完成5次的議長、副議長選舉。為了協助議員們更嫻熟相關的專業領域，他自學取得代書執照、通過中醫師檢定考，還自費進修取得廢水操作相關的乙級技術士資格。

林昌土初入公門擔任地政人員。在竹東鎮公所財政課長任內，遇到了人生貴人之1、當時是鎮代的已故前縣議會議長黃煥吉。

在新竹縣、市分家之際，因具備地政、財政的專業背景，林昌土被律師出身、時任縣長的陳進興相中出任縣府財政處公有財產股股長，幫助陳進興挑起「搶錢大作戰」的重任。

因此數度隨陳進興前往省府，在談判桌上成功替新竹縣爭取到800多筆位在竹市的縣有地，也爭取到有償撥用現在的市府、市議會所在地和建物，另公開標售在竹市的縣長公館。

林昌土回憶，光是後面有償撥用和標售公館就替新竹縣搶到了10多億元的遷建經費。

他在縣府任職後，和已經是議長的黃煥吉相逢，黃煥吉為了強化議會監督能力，找來對行政程序和財政預算均嫻熟的林昌土到議會服務。

林昌土在新竹縣議會一路從總務主任、秘書、議事組主任做起，沉穩、練達的表現，接著又被前議長張碧琴賞識，拔擢秘書長迄今已經10年。

他自豪的說，自己可是全國包含6都在內「唯3」資歷長達10年的議會秘書長！而這10年期間，他還是年年全國地方議會盃桌球賽秘書長組的冠軍！

如今就將面臨人生的另一個起點，看盡官場繁華的他淡然地說，從此返家專心含飴弄孫就好。