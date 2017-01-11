中常委為詹啟賢抱不平 洪秀柱推給黨產會
2017-01-11 18:25
〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨首席副主席詹啟賢七日突然宣布請辭，引發黨內震撼，有中常委在今日中常會上要求追究黨內外洩詹啟賢與行政院不當黨產處理委員會顧立雄的協商內容，國民黨主席洪秀柱當場嚴正澄清，此事她已做過內部調查，消息絕非黨內只有二、三位的知情者對外透露，而是黨產會方面提供給媒體完整內容資料，並強調詹的請辭她至今仍未批准，還在挽留中。
國民黨中常委江碩平今日質疑，詹啟賢過去代表洪秀柱與顧立雄談判，過程應該保密，內容為何外洩，難道是洪秀柱的授意？還是秘書長莫天虎？他強調，這對詹啟賢的人格損傷太嚴重，黨中央一定要追究責任。
洪秀柱表示，在詹啟賢去年帶回與顧立雄討論的行政契約內容後，黨內確實有過討論，但就在還沒有完成討論之前，黨產會卻先於去年十一月二十五日召開臨時委員會議，並決定把中投、欣裕台收歸國有，而且行政契約內容外洩，絕非黨內所為，本月初她接受媒體專訪談及此事，對於媒體所下標題，讓她很難過，雖然第二天已經做了補救，但仍欠缺對詹啟賢的敬意與尊重，她也相信任何人面對這樣狀況，心中肯定不悅。
洪秀柱指出，上週她與詹啟賢談了一個多小時，詹一再強調心中的感受，認為自己的角色扮演很難過、失望，但內容她不便說明，她請詹啟賢再多思考幾天，最近還會再與詹聯絡。
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