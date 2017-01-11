| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

高鐵南延沒屏東 莊瑞雄：淪為二等公民

2017-01-11  18:39

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長賀陳旦昨（10）日表示，高鐵短期內將不打算向南延伸至屏東，隨行總統蔡英文出訪尼加拉瓜的民進黨立委莊瑞雄，今日對此跨海發新聞稿抗議，要求行政院盡速提出高鐵南延屏東計畫。

賀陳旦昨日在記者會上指出，交通建設希望是必要工程，軌道建設並非畫一條線那麼簡單，因此，在考量外在環境條件未成熟下，高鐵南延屏東短期內不列為優先項目；一直期盼高鐵延伸到屏東的屏東縣長潘孟安則對此表示，高鐵南延屏東計畫可以修正，但請不要全盤否定。

莊瑞雄表示，賀陳旦的說法，與行政院長林全允曾諾將會「優先」解決屏東需求背道而馳，另也傷害了屏東鄉親對總統蔡英文提出平衡南北、建設故鄉的期待。除嚴正向交通部提出抗議外，也請行政院立即與交通部協調交通基礎建設優先順序，盡速完成高鐵南延屏東計畫。

莊瑞雄提到，據2016年12月的資料顯示，屏東縣人口數有83萬5792人，在全台22縣市中排名第8，但卻是台灣西部地區，唯一沒有高鐵經過的縣市，幾乎被中央漠視為二等公民。

廣告
  • 針對高鐵南延計畫沒有屏東，民進黨立委莊瑞雄對此抗議表示，要求行政院盡速完成高鐵南延屏東計畫。（資料照，記者林正堃攝）

    針對高鐵南延計畫沒有屏東，民進黨立委莊瑞雄對此抗議表示，要求行政院盡速完成高鐵南延屏東計畫。（資料照，記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 莊瑞雄 賀陳旦 高鐵 高鐵延伸屏東
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：高鐵南延沒屏東 莊瑞雄：淪為二等公民


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.