高鐵南延沒屏東 莊瑞雄：淪為二等公民

2017-01-11 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長賀陳旦昨（10）日表示，高鐵短期內將不打算向南延伸至屏東，隨行總統蔡英文出訪尼加拉瓜的民進黨立委莊瑞雄，今日對此跨海發新聞稿抗議，要求行政院盡速提出高鐵南延屏東計畫。

賀陳旦昨日在記者會上指出，交通建設希望是必要工程，軌道建設並非畫一條線那麼簡單，因此，在考量外在環境條件未成熟下，高鐵南延屏東短期內不列為優先項目；一直期盼高鐵延伸到屏東的屏東縣長潘孟安則對此表示，高鐵南延屏東計畫可以修正，但請不要全盤否定。

莊瑞雄表示，賀陳旦的說法，與行政院長林全允曾諾將會「優先」解決屏東需求背道而馳，另也傷害了屏東鄉親對總統蔡英文提出平衡南北、建設故鄉的期待。除嚴正向交通部提出抗議外，也請行政院立即與交通部協調交通基礎建設優先順序，盡速完成高鐵南延屏東計畫。

莊瑞雄提到，據2016年12月的資料顯示，屏東縣人口數有83萬5792人，在全台22縣市中排名第8，但卻是台灣西部地區，唯一沒有高鐵經過的縣市，幾乎被中央漠視為二等公民。