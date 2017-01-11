遭爆不當黨產 血液基金會駁：無稽之談
2017-01-11 18:09
台灣血液基金會遭指為國民黨黨營事業，基金會發聲明駁斥。（攝影組攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣血液基金會遭媒體報導是國民黨營事業，恐涉及不當黨產爭議，對此基金會今天（11日）發出聲明，強調基金會是醫療財團法人，不屬於任何政黨資產，並駁斥報導完全子虛烏有，是無稽之談。
《鏡傳媒》今天報導，血液基金會為國民黨營事業，壟斷台灣醫療血液來源。並提到醫院需要用血，必須向血液基金會購買，去年就賺了34億元，同時擁有許多房地產，資產近50億元，有違基金會公益的形象。
針對報導，行政院不當黨產委員會發言人施錦芳表示，已2度接獲民眾檢舉血液基金會為國民黨附隨組織，將調閱資料進行了解。
血液基金會對此發表聲明，強調報導完全子虛烏有，並指出基金會是依醫療法成立的民間財團法人，非政府機關、亦非政府出資的基金會，被週刊報導為不當黨產，是「無稽之談」。
聲明也呼籲，台灣捐血機構不是任何黨政資產，為全民資產，是全民社會運動及無私奉獻的成果，若因不當言論訴求或挑撥，造成需血療疾患者無血可用，損及個人健康，甚或影響整個家庭，相信都是大家所不樂見。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 辰亦儒超正親姐曝光！優雅氣質直逼女藝人
- 水林停用掩埋場 半年出現3座垃圾山
- 震災重建 文和街農曆年前可完工
- 私校94狂！弘文中學開飛輪有氧課 學生HIGH翻
- 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 義辣模「口愛巡迴」 首站達陣直呼「好累」
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 女友公主病…男大生壓力大打113專線求助
- 搭車不付錢還...大馬郭雪芙遭爆是「難搞公主」
- 高鐵南延屏東 賀陳旦︰短期不列優先
- 空污「滿江紅」！環團撲小英古厝抗議
- [即時]陳彥允搞不定他 打戲變成浪漫吻戲
- 「偶像界朴寶劍」超夯 ASTRO2月訪台
- 李有成／迷路蝴蝶
- 《甘味》女星抗癌化療1年 戴假髮忘疼痛得救贖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ortega backs global role for Taiwan
- 女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 台北、台南不要爭了！卓冠廷：台中才是美食之都
- 紅檜、牛樟聚寶盆法拍 台東地檢署18日開拍
- 節目成批鬥大會 女星遭控卒仔又迷信
- 前哈菸主播認愛副總裁男友 「看他表現」才要嫁
- 股價超過系統上限 大立光熔斷原因揭曉
- 轉投資公司作假帳 寶成營收衝擊不大
- NBA》回歸在即 七六人狀元加入練習
- 通過解散、下市 興航2月2日走入歷史
- NBA》熱火近10年最爛 球團啟動「全員兜售」
- 萬寶龍集郵金球 凱西艾佛列克一舉得獎
- 許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
- 大量白鷺鷥暴斃三星鄉農田 宜防疫所將解剖調查
- 申請學貸 1/16～2/24受理
- 哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙
- 交叉僱用省成本？ 勞動部︰未必划算
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 賞梅又怕路窄塞車 國姓金瓜山老梅園推預約制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭爆不當黨產 血液基金會駁：無稽之談
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分