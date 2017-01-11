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遭爆不當黨產 血液基金會駁：無稽之談

台灣血液基金會遭指為國民黨黨營事業，基金會發聲明駁斥。（攝影組攝）

2017-01-11  18:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣血液基金會遭媒體報導是國民黨營事業，恐涉及不當黨產爭議，對此基金會今天（11日）發出聲明，強調基金會是醫療財團法人，不屬於任何政黨資產，並駁斥報導完全子虛烏有，是無稽之談。

《鏡傳媒》今天報導，血液基金會為國民黨營事業，壟斷台灣醫療血液來源。並提到醫院需要用血，必須向血液基金會購買，去年就賺了34億元，同時擁有許多房地產，資產近50億元，有違基金會公益的形象。

針對報導，行政院不當黨產委員會發言人施錦芳表示，已2度接獲民眾檢舉血液基金會為國民黨附隨組織，將調閱資料進行了解。

血液基金會對此發表聲明，強調報導完全子虛烏有，並指出基金會是依醫療法成立的民間財團法人，非政府機關、亦非政府出資的基金會，被週刊報導為不當黨產，是「無稽之談」。

聲明也呼籲，台灣捐血機構不是任何黨政資產，為全民資產，是全民社會運動及無私奉獻的成果，若因不當言論訴求或挑撥，造成需血療疾患者無血可用，損及個人健康，甚或影響整個家庭，相信都是大家所不樂見。

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  • 血液基金會聲明強調，報導子虛烏有，基金會是依醫療法成立的民間財團法人，非政府機關。（圖擷自基金會臉書）

    血液基金會聲明強調，報導子虛烏有，基金會是依醫療法成立的民間財團法人，非政府機關。（圖擷自基金會臉書）

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相關關鍵字： 不當黨產 不當黨產處理委員會 台灣血液基金會 國民黨附隨組織
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