改名台灣國民黨？ 吳敦義辦公室痛斥汙衊扭曲
2017-01-11 17:59
圖為前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉逐漸白熱化，而且有愈來愈激烈的情形，最近就有黃復興系統的幹部利用網路，指黨主席參選人吳敦義主張要將「中國國民黨」改為「台灣國民黨」，吳敦義辦公室傍晚發出聲明，痛批這是極其嚴重的汙衊和扭曲。
吳辦強調，「中國」二字是資產，不是負債，以目前的國際和兩岸情勢，堅守中華民國更是兩岸和平的關鍵，吳敦義嚴正聲明從未主張「中國國民黨」應該名為「國民黨」或「台灣國民黨」，值此國民黨主席選舉的關鍵時刻，國民黨主席洪秀柱已呼籲參選同志不要網內互打，卻驚見黃復興黨部人員意散布謠言，製造分裂，這種卑劣手段，黨中央應立即徹查嚴辦。
吳辦指出，民國八十九年國民黨敗選，黨內有人提出要改黨名，後來不了了之，到了九十三年選舉挫敗，黨內又有人提出同樣建議，基於黨內言論自由，吳敦義當時表達可以討論，但立場十分清楚，「中國就是中華民國」，反對國民黨改名，「這是吳敦義從未動搖的堅定信仰，這也是吳敦義一向主張『九二共識、一中各表』的原因，一中就是中華民國！」
此外，吳敦義辦公室今日也宣布，辦公室發言人群組成員將納入台大哲學系教授林火旺，至於其他成員名單，吳辦尚未公布。
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