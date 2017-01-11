國民黨放寬黨費繳交期限 66萬黨員受惠
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨五二０將舉辦黨主席及黨代表選舉投票，原依規定新進、回復黨籍以及欠繳黨費黨員，必須在一月二十日前繳納黨費，才能取得投票資格，但多位中常委今日提案要求修改黨員繳納黨費辦法，放寬欠繳黨費黨員可以延長到三月底前繳交，受惠人數高達六十六萬餘人。
原本國民黨主席洪秀柱不表贊同，她認為任何規定修改，照理應是自下一屆選舉才開始適用，她並再三詢問在場中常委有無不同意見，由於無人反對，最後只好接受並宣布通過，但她也同時強調，「最好以後不要再有這種特殊狀況發生」。
原本國民黨黨員繳納黨費辦法第十二條規定，「黨員依規定應繳納黨費而未繳交者，暫停一切黨權。黨員補繳未繳期間之黨費後四個月，始恢復應有黨權，但補繳最多以追溯四年為限」，但經修正後，原條文修正為「黨員依規定應繳納黨費而未繳交者，暫停一切黨權。黨員補繳未繳期間之黨費後四個月，始恢復應有黨權，『但於第一季補繳歷年欠繳黨費者不在此限』，補繳最多以追溯四年為限。」
國民黨目前黨員人數共計八十八萬七千八百餘人，其中包含一般黨員（一０六年已繳或預繳）、終身黨員、免繳黨費的六十五歲黨齡滿四十年以及低收入戶，以及一０六年新徵已繳或回復黨籍已繳黨費的黨員，總計二十二萬六千餘人，目前仍未繳黨費、尚未取得行使投票的黨權資格者還有約六十六萬餘人，黨內解讀，這些人將成為各方黨主席參選陣營極力催繳黨費並爭取支持的目標。
此外，姚江臨在今日會中也質疑，這次各地黨部發給黨員的繳交黨費通知拖得太晚，而且去年八、九月各地黨部希望增加新進黨員，很多基層黨代表配合拉黨員入黨，當時被告知繳納的黨費是一年份，完全不知道今年三底前還要再繳黨費，否則就沒有投票資格，不太合理。
對此，洪秀柱回應，去年新進黨員繳的是一０五年度的黨費，今年度黨費規定三月底前必須繳，是因為有黨內選舉的關係，這也是沒有辦法的事情，而且相關辦法中有清楚說明白，遇到選舉年就必須事前催繳黨費。
至於繳交黨費通知太晚一事，洪秀柱解釋，這是受到黨務經費不足的影響，而且如果要比照以往可以到便利商店繳黨費，與銀行簽約合作需要三百多萬元經費，「我們真的沒有錢了」。
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標題：國民黨放寬黨費繳交期限 66萬黨員受惠
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