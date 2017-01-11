| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

洪耀福駁韓國瑜 未向柯P推薦過任何人事

2017-01-11  17:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北農產公司總經理韓國瑜今天發聲明表示，「農產公司的事是520之後民進黨洪耀福秘書長和曹啟鴻主委一起拜訪他（柯文哲），要換掉韓國瑜所引起。｣民進黨秘書長洪耀福下午澄清，韓國瑜所言不是事實，顯然是其個人為了轉移焦點，企圖誤導社會大眾，令人感到不解與遺憾。

台北農產公司董座爭議延燒，韓國瑜今天發聲明指出，柯文哲月前接受周玉蔻專訪時曾表示，農產公司的事是520之後，民進黨秘書長洪耀福和農委會主委曹啟鴻一起拜訪他，要換掉韓國瑜所引起。

洪耀福今天對此回應，韓國瑜所言不是事實，顯然是其個人為了轉移焦點，企圖誤導社會大眾，令人感到不解與遺憾。

不過柯文哲去年十二月二十六日受訪談到這點時，洪耀福並未作澄清，今天卻澄清了引用柯文哲訪談的韓國瑜。

此外，針對韓國瑜指稱「後來柯市長接受記者訪問時也明確表示，洪耀福介紹林秋慧女士（前高雄市政府秘書）給市長，引薦她當農產公司董事長」，對此，洪耀福表示，這並非事實，他從未向柯文哲市長推薦過任何人事。

廣告
  • 台北農產公司總經理韓國瑜請辭，聲明表示，「農產公司的事是520之後民進黨洪耀福秘書長和曹啟鴻主委一起拜訪他（柯文哲），要換掉韓國瑜所引起。｣（記者郭逸攝）

    台北農產公司總經理韓國瑜請辭，聲明表示，「農產公司的事是520之後民進黨洪耀福秘書長和曹啟鴻主委一起拜訪他（柯文哲），要換掉韓國瑜所引起。｣（記者郭逸攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北農 台北農產 柯文哲 洪耀福 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：洪耀福駁韓國瑜 未向柯P推薦過任何人事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.