洪耀福駁韓國瑜 未向柯P推薦過任何人事
2017-01-11 17:28
〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北農產公司總經理韓國瑜今天發聲明表示，「農產公司的事是520之後民進黨洪耀福秘書長和曹啟鴻主委一起拜訪他（柯文哲），要換掉韓國瑜所引起。｣民進黨秘書長洪耀福下午澄清，韓國瑜所言不是事實，顯然是其個人為了轉移焦點，企圖誤導社會大眾，令人感到不解與遺憾。
台北農產公司董座爭議延燒，韓國瑜今天發聲明指出，柯文哲月前接受周玉蔻專訪時曾表示，農產公司的事是520之後，民進黨秘書長洪耀福和農委會主委曹啟鴻一起拜訪他，要換掉韓國瑜所引起。
洪耀福今天對此回應，韓國瑜所言不是事實，顯然是其個人為了轉移焦點，企圖誤導社會大眾，令人感到不解與遺憾。
不過柯文哲去年十二月二十六日受訪談到這點時，洪耀福並未作澄清，今天卻澄清了引用柯文哲訪談的韓國瑜。
此外，針對韓國瑜指稱「後來柯市長接受記者訪問時也明確表示，洪耀福介紹林秋慧女士（前高雄市政府秘書）給市長，引薦她當農產公司董事長」，對此，洪耀福表示，這並非事實，他從未向柯文哲市長推薦過任何人事。
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