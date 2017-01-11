一例一休挨批 林全：會仔細聆聽、希望解決問題

2017-01-11 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕工總理事長許勝雄、秘書長蔡練生，抱怨加班工時上限過度僵化，以及一例一休是「爛蘋果」政策。對此，行政院長林全今出席活動時，再度重申修法目的，是為了讓勞工有比較多休息時間，加班有較高加班費，改善勞工工作條件，但企業界若有任何意見，「政府都會仔細聆聽，希望解決問題」。

綜合媒體報導，林全今出席與中小企業茶敘的活動表示，有注意到企業界對一例一休的抱怨，會盡量去了解，但林全也說，過去這個大規模修法，並不常見，且過程中難免會有需要磨合的地方，要一次完全解釋清楚，也許有困難，但政府一定會盡可能在設定的輔導期限內，盤整相關企業遇到的問題，解釋清楚，讓運作順利，企業界若對運作有任何意見，「政府都會仔細聆聽，希望解決問題」。

另外，林全在與會中還提到，一例一休新制上路，對企業而言，難免會造成一些成本增加的問題，「但我們認為這個影響，從一個社會進步來看，希望能讓它平順地度過」，強調雖能了解企業界想法，但勞基法修法仍不免要考慮到勞工的權益。

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