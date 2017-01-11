測謊問題多 監院要求行政、司法院檢討
〔記者林良昇／台北報導〕監察院今通過調查報告，認為現行測謊鑑定無統一相關規範，調查局、刑事局、憲指部3單位規範不同，甚至僅為行政命令位階，其結果卻引為刑事證據，容易產生冤獄，也可能悖離事實，應研訂一致性標準作業程序，落實司法改革。
民間司改會與台灣冤獄平反協會2014年向監院陳情，質疑現行測謊鑑定證據力，監院今通過監委王美玉、仉桂美調查報告，認為測謊鑑定問題多，有改善必要，要求行政院相關機關、司法院檢討。
仉桂美強調，台灣的測謊定位在鑑定技術，相較於西方民主國家落後許多，德國已入法禁止作人格權侵犯的測謊實驗，而台灣還只用行政命令規範，連法規都不是，有在作測謊的調查局、刑事局、憲指部各有各自行政規則，「對民主政治是非常恐怖的事情」。
民間司改會等團體向監院質疑法務部前調查專員李復國進行的測謊可信度，監院調查李復國經手多案，其中包含「江國慶案」、「呂介閔被訴殺人案」、「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」等，認為有多項施測瑕疵，監院報告要求，行政院重新檢視李復國退休前20年施測案件有無程序及判讀結果瑕疵。
監院報告指出，測謊具有侵害個人內心自由的心理檢查性質，甚至侵犯被告「緘默權」，並侵害「不證己罪」的憲法基本權，雖測謊須經被告同意，但被告可能懼於拒測會遭國家不利認定而同意接受測謊，被告同意的真摯性有疑義。
監院報告也指出，相關機關雖認為測謊有極高準確率，但實際上測謊不如DNA鑑定等科學檢驗結果有「再現性」，重複檢驗不見得會出現相同結果，取決施測能源能力，而各機關對測謊人員的要求也所不同，甚至標準作業程序也不一致，還有不同機關作出不同測謊結果的情形。
監委表示，球員不應兼裁判，否則測謊公正性容易受質疑，相關機關應評估將測謊拉到法律位階，而不只是內部的行政規則，並檢討測謊鑑定，落實司法改革。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 去年賺34億置產？血液基金會被爆是不當黨產
- 國民黨放寬黨費繳交期限 66萬黨員受惠
- 尼國總統就職演說 稱蔡英文是台灣總統
- 韓國瑜辭北農總經理 段宜康：重點在...
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 辰亦儒超正親姐曝光！優雅氣質直逼女藝人
- 水林停用掩埋場 半年出現3座垃圾山
- 震災重建 文和街農曆年前可完工
- 私校94狂！弘文中學開飛輪有氧課 學生HIGH翻
- 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 義辣模「口愛巡迴」 首站達陣直呼「好累」
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 女友公主病…男大生壓力大打113專線求助
- 搭車不付錢還...大馬郭雪芙遭爆是「難搞公主」
- 高鐵南延屏東 賀陳旦︰短期不列優先
- 空污「滿江紅」！環團撲小英古厝抗議
- [即時]陳彥允搞不定他 打戲變成浪漫吻戲
- 「偶像界朴寶劍」超夯 ASTRO2月訪台
- 李有成／迷路蝴蝶
- 《甘味》女星抗癌化療1年 戴假髮忘疼痛得救贖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ortega backs global role for Taiwan
- 女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 台北、台南不要爭了！卓冠廷：台中才是美食之都
- 紅檜、牛樟聚寶盆法拍 台東地檢署18日開拍
- 節目成批鬥大會 女星遭控卒仔又迷信
- 前哈菸主播認愛副總裁男友 「看他表現」才要嫁
- 股價超過系統上限 大立光熔斷原因揭曉
- 轉投資公司作假帳 寶成營收衝擊不大
- NBA》回歸在即 七六人狀元加入練習
- 通過解散、下市 興航2月2日走入歷史
- NBA》熱火近10年最爛 球團啟動「全員兜售」
- 萬寶龍集郵金球 凱西艾佛列克一舉得獎
- 許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
- 大量白鷺鷥暴斃三星鄉農田 宜防疫所將解剖調查
- 申請學貸 1/16～2/24受理
- 哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙
- 交叉僱用省成本？ 勞動部︰未必划算
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 賞梅又怕路窄塞車 國姓金瓜山老梅園推預約制
標題：測謊問題多 監院要求行政、司法院檢討
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email