蔡其昌關心清水三里用水 海線自來水普及率再提升
2017-01-11 16:53
〔記者張軒哲／台中報導〕為讓台中市海線偏鄉自來水更加普及，立法院副院長蔡其昌今日到清水區國姓里、武鹿里跟田寮里等區域會勘。經評估後，該區域有266戶里民申請裝設自來水延管工程，總經費達9180萬。管線完工後，國姓與武鹿里的自來水普及率可達到七成，不少居民相當開心。
清水區國姓里、武鹿里跟田寮里屬於農村聚落，今日自來水公司副總王國堅、經理蕭淑貞和市議員王立任、楊典忠等人都陪同前往關心。國姓里長黃秀英說，目前里民都是抽取地下水，經過社區自設的簡易過濾系統，再做使用，稱作社區簡易自來水。但是最近檢測出水質有點變質，有影響居民健康的疑慮。還是要新設安裝自來水管線，才能真正解決問題。
國姓里戴姓鄰長說，簡易自來水石灰質很重，家中10多年來都用逆滲透過濾水質，若安裝自來水管線，會更加安心。
蔡其昌指出，民生用水是居民基本需求，近年他向中央爭取逾十億經費，增設海線地區的自來水管線，為的就是希望每個居民都可以有健康安全的飲用水，讓海線自來水的普及率逐年提高。清水區國姓里、武鹿里跟田寮里等區域，自來水管線埋設長度約12公里，工程預計預繳率達60%以上，60天後辦理發包。
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