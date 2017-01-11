韓國瑜選國民黨主席？ 綠議員：自取其辱

2017-01-11 16:31

〔記者郭逸／台北報導〕台北農產公司去年6月起因人事案、菜價暴漲等議題爭議不斷，民進黨急欲拉下的總經理韓國瑜，今天請辭總經理並將重返政壇，首戰就是參選國民黨主席。韓明天將出面說明自己的動向，因北農人事案槓上韓的民進黨市議員們都認為，韓參選國民黨主席的消息不可信，更是自取其辱。

民進黨團幹事長、市議員梁文傑今天受訪表示，韓國瑜是透過吳敦義向張榮味牽線，才可以出任北農總經理，「怎麼可能和自己的恩人對槓？」他強調，張榮味目前已經著手協助吳佈局黨主席選舉，韓打破信任出馬參選黨主席的可能性極低。

「出來選是自取其辱。」市議員劉耀仁直言，韓國瑜在國民黨內的級數不夠，不太可能竄出頭，韓要參選黨主席就是假議題，自我膨脹且無聊的新聞。