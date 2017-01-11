韓國瑜請辭 農委會：盡快跟北市討論新人選

2017-01-11 16:13

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜突然請辭，農委會表示，將會盡快跟北市府討論總經理人選。

農委會副主委陳吉仲表示，韓國瑜請辭須經董事會同意，新的總經理人選同樣也須經董事會，這是既定行政程序，

陳吉仲強調，目前農委會並沒有鎖定特定人選，對於新總經理人選會以專業為考量，將會盡快跟北市府討論。

北農公股董事、農糧署主任秘書翁震炘說，董事會大約2、3個月才會召開一次，上次是11月30日，目前也還沒接到臨時董事會的開會通知。

翁也提到，目前北農連董事長都沒有，是由常董簡明欽代理，而程序上新任總經理須經董事長任命，而代理董事長沒有人事任用權。