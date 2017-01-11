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韓國瑜辭北農總經理 段宜康：重點在...

2017-01-11  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜下午發出聲明，證實請辭總經理職務；立委段宜康則認為，重要的是北農弊端須徹底革除。

根據《中央社》報導，重點不是韓國瑜是否去職，而是北農弊端須徹底革除，建立保障產地與消費者權益產銷制度，才是當務之急。

韓國瑜下午發出聲明，證實今天已依公司法規定，向董事會提出請辭總經理職務，請北農儘速召開董事會；據傳，韓國瑜下午也向電視台口頭證實，將參選國民黨主席。

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  • 段宜康認為，重要的是北農弊端須徹底革除。（資料照，記者王藝菘攝）

    段宜康認為，重要的是北農弊端須徹底革除。（資料照，記者王藝菘攝）

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