韓國瑜辭北農總經理 段宜康：重點在...

2017-01-11 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜下午發出聲明，證實請辭總經理職務；立委段宜康則認為，重要的是北農弊端須徹底革除。

根據《中央社》報導，重點不是韓國瑜是否去職，而是北農弊端須徹底革除，建立保障產地與消費者權益產銷制度，才是當務之急。

韓國瑜下午發出聲明，證實今天已依公司法規定，向董事會提出請辭總經理職務，請北農儘速召開董事會；據傳，韓國瑜下午也向電視台口頭證實，將參選國民黨主席。