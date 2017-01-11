加班上限 許勝雄：不知政府為何堅持46小時

2017-01-11 15:17

［記者林筑涵／台北報導］今日工總理事長許勝雄再度針對彈性工時向政府喊話，認為政府提出加班工時上限的46小時對勞工及雇主是「雙輸」，不懂政府為什麼要堅持，同時提出上限應放寬至54小時，讓願意加班者可有所選擇。另外對於與總統蔡英文會面一事，許勝雄不再多談，但回應希望大家「相忍為國」，找出妥善處理辦法。

一例一休上路後引起諸多爭議，昨日工總理事長許勝雄發布「千言書」，建議政府放寬加班工時，不過行政院發言人徐國勇回應，確實有收到工商團體意見，但政院目前「沒有此規劃」。

對此今日許勝雄出席活動時指出，一例一休中加班工時46到54小時是配套，但最終卻將加班工時、彈性工時、變形工時等全數拿掉，才造成今日執行困難的狀況。許勝雄更說，46小時對企業及勞工而言都是雙輸，「不曉得為什麼要堅持46小時」，他呼籲將期增加成54小時，可讓願意加班的人選擇加班，若將所有人手腳綁得僵硬，對台灣產業升級轉型會有問題。

工總秘書長蔡練生更強調彈性工時過去有跟政府協商，然而政府卻否認；他認為政院發言人表示無允諾此事，但與會人士卻說有，「請問出了什麼事？」。