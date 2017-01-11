韓國瑜傳將選黨主席 藍委這樣看

2017-01-11 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕「郝、吳、柱」先後表態爭取國民黨主席一位，現又傳出台北農產運銷公司總經理韓國瑜有意參選。黨團總召廖國棟今天接受媒體訪問時，表達肯定之意思。

廖國棟表示，黨在困難時候，多人參選是好事，代表很多人都願意站出來為黨付出，「大家認為國民黨還是有生命力、有活力的才會參選」。

至於韓國瑜的參選，是否比「郝、吳、柱」更有新氣象？廖國棟則打趣說，氣象的部分還是要天氣怎麼樣，黨內有人願意站出代表黨還有未來，大家才會出來。

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