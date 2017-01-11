年金改革東區座談會14日台東登場 警方警戒
2017-01-11 14:12
台東拒馬皆為傳統式，在此次年金改革東區座談會上將不會派上用場。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］年金改革東區座談會14日將在台東藝文中心舉辦，有鑑於其他場次皆爆發激烈衝突，台東警方從上周起即召開多次會議，近日加強相關準備工作，緊急向外縣市借調警力、拒馬，軍、警、調等單位也積極掌握情資，並呼籲當天參與民眾理性。
台東縣警局這幾天緊急向民間租借拖板車，準備到外縣市載運近千個改良式拒馬及鐵馬護欄，支援的保警總隊警力也會在近日抵達台東，警方表示，上周預估花東兩縣會有3000多人到場關注，這幾天下修到1000多人，該場座談會預估至少需要900名警力，但全縣警力僅900人，式必須從外縣市增援。
另外，台東縣目前的拒馬都是早期的鐵繩、刀片拒馬，基於民眾安全，約150個傳統拒馬不會出動，因此所有改良式拒馬皆須從高雄等地借調，屆時會場四周將分區、分層戒護，台東市南京路、正氣路、新生路及博愛路皆實施交通管制，請民眾多加注意。
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