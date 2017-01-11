葉匡時批洪 蔡正元回嗆：馬重用他才進太平間
葉匡時批洪秀柱，蔡正元回嗆：馬重用他才進太平間。（資料照，記者王榮祥攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌、吳敦義相繼宣布參選黨主席，挑戰現任主席洪秀柱。前交通部長葉匡時今天也在個人臉書發文批洪，「做了近一年的黨主席，怎麼不到3萬人願意交黨費？難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」對此，國民黨政策會執行長蔡正元也發文反擊，批葉匡時「連個簡單數字都看不懂！」
葉匡時今天表示，「根據國民黨中央昨天網頁公布，國民黨有88萬多黨員，但具黨主席投票權的僅22萬多人，其中65歲以上40年黨齡（主要是黃復興，約17萬人）及低收入戶（約2萬人）佔19萬7千多人（他們不用交黨費就有投票權）。換言之，國民黨主席選舉將完全由黃復興主導。洪主席，請問您做了近一年的黨主席，怎麼不到3萬人願意交黨費？難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」
蔡正元則發文反駁稱，「馬英九重用葉匡時，這種料子當交通部長，難怪馬的民調數字，進了太平間。葉匡時靠著國民黨，不費吹灰之力，享盡榮華富貴、夜夜笙歌，一杯紅酒都不只數千元，到現在卻連2000元特別黨費都沒交，葉匡時還有臉故意扭曲國民黨員的繳黨費數字，說要國民黨進太平間」
蔡正元強調，「葉匡時如果醉酒醒來，才看得清楚，今天才1月11日…今年的黨費3月底前都能繳。88萬7861名國民黨員，目前繳清或免繳黨費者，可行使投票權者有22萬6783人，黃復興黨部只有6萬5967人，免繳黨費者包括年滿65歲且黨齡滿40年，或低收入戶，有19萬7442人，其中黃復興黨員只有6萬480人。葉匡時沒唸書嗎？這些數字看不懂嗎？是不是智商進太平間了？難怪，葉匡時搞高鐵財務改革，會被打腫臉，連個簡單數字都看不懂！」
蔡正元發文批評葉匡時。（圖擷取自蔡正元臉書）
蔡正元反駁葉匡時批評洪秀柱的說詞。（圖擷取自蔡正元臉書）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 去年賺34億置產？血液基金會被爆是不當黨產
- 退休女校長長期請假照領薪 綠基層對教團開砲
- 立院換地案爭執不休 送出委員會但下會期再討論
- 吳敦義搶黨魁布局九合一 週刊：口袋名單爆光
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 美度抗磁防震 精準優雅微奢華
- MLB》史上最棒5張上億鉅約 第一名CP值破表
- 恩將仇報罵救援警察 醉男判刑5月
- 三大法人買超26億 外資買超36億
- NBA》陪伴媽媽 羅斯自爆神秘消失原因
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 〈家庭診療室〉閨密出軌 男友要我斷交
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 梅山梅花開5成 過年最佳賞花期
- 台股開盤上漲20.53點 報9370.17點
- 陽明幸福村 讓長輩「過日子」而不是「等日子」
- 驚！繼《RM》後...《無限挑戰》竟要停播7周
- 中國銀行業資金短缺 有流動性危機
- 大武長濱漁港堆砂出海難 最快下週清運
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 家長反對 日照中心進校園卡關
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
- Q1房價 逾7成民眾看跌
- 司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎...
- 申請學貸 1/16～2/24受理
- 請假一年再爽領退休金 女校長這樣說...
- 興航股東會爆衝突 工會成員兼股東被拒進場 顧問被逮
- 法務部港都3署名車動產聯合拍賣 1/12登場
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
- 私校94狂！弘文中學開飛輪有氧課 學生HIGH翻
- 女友197公分進家門頻撞頭 他爸媽霸氣這樣做！
- 轉投資公司作假帳 寶成營收衝擊不大
- NBA》羅斯不假外出 前尼克球員怒轟：無法接受
- 劈腿50女後沉寂大半年 乙武洋匡透露將再戰政壇
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 蘋果傳攜手蔡司 研發AR眼鏡
- 楊丞琳要自立門戶 急撇合作李榮浩
- 春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」
- 國四豐潭段土地爭議 國工局明與市府協商
- 竹縣青農小市集今天首發 後續3週還有4天
標題：葉匡時批洪 蔡正元回嗆：馬重用他才進太平間
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email