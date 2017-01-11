葉匡時批洪 蔡正元回嗆：馬重用他才進太平間

葉匡時批洪秀柱，蔡正元回嗆：馬重用他才進太平間。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-01-11 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌、吳敦義相繼宣布參選黨主席，挑戰現任主席洪秀柱。前交通部長葉匡時今天也在個人臉書發文批洪，「做了近一年的黨主席，怎麼不到3萬人願意交黨費？難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」對此，國民黨政策會執行長蔡正元也發文反擊，批葉匡時「連個簡單數字都看不懂！」

葉匡時今天表示，「根據國民黨中央昨天網頁公布，國民黨有88萬多黨員，但具黨主席投票權的僅22萬多人，其中65歲以上40年黨齡（主要是黃復興，約17萬人）及低收入戶（約2萬人）佔19萬7千多人（他們不用交黨費就有投票權）。換言之，國民黨主席選舉將完全由黃復興主導。洪主席，請問您做了近一年的黨主席，怎麼不到3萬人願意交黨費？難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」

蔡正元則發文反駁稱，「馬英九重用葉匡時，這種料子當交通部長，難怪馬的民調數字，進了太平間。葉匡時靠著國民黨，不費吹灰之力，享盡榮華富貴、夜夜笙歌，一杯紅酒都不只數千元，到現在卻連2000元特別黨費都沒交，葉匡時還有臉故意扭曲國民黨員的繳黨費數字，說要國民黨進太平間」

蔡正元強調，「葉匡時如果醉酒醒來，才看得清楚，今天才1月11日…今年的黨費3月底前都能繳。88萬7861名國民黨員，目前繳清或免繳黨費者，可行使投票權者有22萬6783人，黃復興黨部只有6萬5967人，免繳黨費者包括年滿65歲且黨齡滿40年，或低收入戶，有19萬7442人，其中黃復興黨員只有6萬480人。葉匡時沒唸書嗎？這些數字看不懂嗎？是不是智商進太平間了？難怪，葉匡時搞高鐵財務改革，會被打腫臉，連個簡單數字都看不懂！」

蔡正元發文批評葉匡時。（圖擷取自蔡正元臉書）