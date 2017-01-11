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黨產會再凍永豐銀 法官要國民黨證明資金短缺

2017-01-11  14:16

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨日前針對行政院不當黨產處理委員會行文永豐銀凍結3.5億、台銀暫停兌領9張支票4.68億共8億多元資產的兩項處分，提「停止執行」；台北高等行政法院今天上午二度開庭。國民黨表示，雖成功募款、借款，但仍有1億6千餘萬元的資金缺口，且黨有財務及人事上的自主權，黨產會處分已逾越憲法保障的結社自由。審判長則要求國民黨提出相關單據，證明資金短缺情況。

國民黨律師張少藤開庭時表示，黨內須用款項包括薪水、辦公室日常所需等，均花費龐大，一旦被凍結，支出無法平衡不說，連今年起智庫也已停止補助，且接下來面對選舉所需競選經費恐也落空；律師說，若停止執行兩項處分，黨能暫時維持正常運作。

審判長許瑞助則要國民黨方面提出確切所需款項明細，否則不知如何認定起；審判長並說，依據外界認知，國民黨還有不少政治獻金可用，目前黨的運作根本不會有問題，若國民黨尚有錢可用，凍結、扣錢根本不成問題，要求國民黨務必提出相關證明。

國民黨與黨產會在庭上另也就「事前申請許可」與「事後備查模式」進行爭論。國民黨主張，發放員工薪水不須黨產會同意，不用事先向黨產會申請，也強調解凍後「不會脫產」；但黨產會仍堅持須事先申請，否則難保脫產外，也擔心國民黨挪用款項，庭末法官諭知候核辦。

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  • 針對黨產會凍結國民黨永豐銀、台銀共8億多元資產提「停止執行」，審判長要求國民黨提出相關單據，證明資金短缺情況。圖為國民黨行管會主委邱大展（左）日前向在黨產會前搭棚長期抗議的黨工說明黨部募款及薪水發放情形。（資料照，記者劉信德攝）

    針對黨產會凍結國民黨永豐銀、台銀共8億多元資產提「停止執行」，審判長要求國民黨提出相關單據，證明資金短缺情況。圖為國民黨行管會主委邱大展（左）日前向在黨產會前搭棚長期抗議的黨工說明黨部募款及薪水發放情形。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 凍結戶頭 凍結財產 黨產會
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