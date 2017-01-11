黨產會再凍永豐銀 法官要國民黨證明資金短缺
2017-01-11 14:16
〔記者溫于德／台北報導〕國民黨日前針對行政院不當黨產處理委員會行文永豐銀凍結3.5億、台銀暫停兌領9張支票4.68億共8億多元資產的兩項處分，提「停止執行」；台北高等行政法院今天上午二度開庭。國民黨表示，雖成功募款、借款，但仍有1億6千餘萬元的資金缺口，且黨有財務及人事上的自主權，黨產會處分已逾越憲法保障的結社自由。審判長則要求國民黨提出相關單據，證明資金短缺情況。
國民黨律師張少藤開庭時表示，黨內須用款項包括薪水、辦公室日常所需等，均花費龐大，一旦被凍結，支出無法平衡不說，連今年起智庫也已停止補助，且接下來面對選舉所需競選經費恐也落空；律師說，若停止執行兩項處分，黨能暫時維持正常運作。
審判長許瑞助則要國民黨方面提出確切所需款項明細，否則不知如何認定起；審判長並說，依據外界認知，國民黨還有不少政治獻金可用，目前黨的運作根本不會有問題，若國民黨尚有錢可用，凍結、扣錢根本不成問題，要求國民黨務必提出相關證明。
國民黨與黨產會在庭上另也就「事前申請許可」與「事後備查模式」進行爭論。國民黨主張，發放員工薪水不須黨產會同意，不用事先向黨產會申請，也強調解凍後「不會脫產」；但黨產會仍堅持須事先申請，否則難保脫產外，也擔心國民黨挪用款項，庭末法官諭知候核辦。
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