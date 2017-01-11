老人共餐、送餐服務 中市社會局擬追加2億元預算
2017-01-11 14:13
議員張耀中（前排右）餵93歲阿嬤吃豬腳麵線。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府社會局長呂建德今天在出席一場獨居老人圍爐活動時表示，該局計畫今年開辦老人共餐及送餐服務，預計4月送出追加預算2億元，鼓勵行動自如的老人走出家門用餐，至於行動不便者，將由志工送餐及關懷。
全成社會福利基金會連續第11年舉辦圍爐宴，今天以辦桌方式宴請獨居老人及弱勢家庭，今年景氣低迷、勸募不易，幸好仍有善心志工及企業團體出錢出力，讓圍爐宴如期舉辦，席開30桌，還比去年多4桌。呂建德與議員朱暖英、張耀中、劉士州和何文海等人客串總鋪師，帶領長輩妝扮的「水腳仔」演出上菜秀，一桌桌端上豬腳麵線、雞湯等佳餚，讓長輩吃了胃暖心也暖。
張耀中表示，許多年輕人在外地工作，只有父母留在台中，飲食起居無人照顧，建議市府開辦老人共餐或送餐服務，幫市民照顧長輩。
呂建德對此指出，社會局準備編列追加預算，1億元用在老人共餐服務，市府補助每人每餐20元，長輩自付25元，只要有20至30人，社區、社團或宮廟就能成立共餐據點，以共餐吸引老人走出家門，多走動、多聊天，就能減低失能、失智風險。
呂建德也說，對於行動不便的老人，社會局同樣編列1億元提供送餐服務，將在屯區、市區、山城、海線各成立1個中央廚房，每個中央廚房每餐可製作2600個便當，全市就能服務1萬名老人，社會局並將要求志工送餐時必須與老人聊天3至5分鐘，目前規劃在大里第一市場成立第1個中央廚房，如果追加預算順利通過，年底就能開始送餐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 去年賺34億置產？血液基金會被爆是不當黨產
- 退休女校長長期請假照領薪 綠基層對教團開砲
- 立院換地案爭執不休 送出委員會但下會期再討論
- 吳敦義搶黨魁布局九合一 週刊：口袋名單爆光
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 美度抗磁防震 精準優雅微奢華
- MLB》史上最棒5張上億鉅約 第一名CP值破表
- 恩將仇報罵救援警察 醉男判刑5月
- 三大法人買超26億 外資買超36億
- NBA》陪伴媽媽 羅斯自爆神秘消失原因
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 〈家庭診療室〉閨密出軌 男友要我斷交
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 梅山梅花開5成 過年最佳賞花期
- 台股開盤上漲20.53點 報9370.17點
- 陽明幸福村 讓長輩「過日子」而不是「等日子」
- 驚！繼《RM》後...《無限挑戰》竟要停播7周
- 中國銀行業資金短缺 有流動性危機
- 大武長濱漁港堆砂出海難 最快下週清運
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 家長反對 日照中心進校園卡關
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
- Q1房價 逾7成民眾看跌
- 司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎...
- 申請學貸 1/16～2/24受理
- 請假一年再爽領退休金 女校長這樣說...
- 興航股東會爆衝突 工會成員兼股東被拒進場 顧問被逮
- 法務部港都3署名車動產聯合拍賣 1/12登場
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
- 私校94狂！弘文中學開飛輪有氧課 學生HIGH翻
- 女友197公分進家門頻撞頭 他爸媽霸氣這樣做！
- 轉投資公司作假帳 寶成營收衝擊不大
- NBA》羅斯不假外出 前尼克球員怒轟：無法接受
- 劈腿50女後沉寂大半年 乙武洋匡透露將再戰政壇
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 蘋果傳攜手蔡司 研發AR眼鏡
- 楊丞琳要自立門戶 急撇合作李榮浩
- 春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」
- 國四豐潭段土地爭議 國工局明與市府協商
- 竹縣青農小市集今天首發 後續3週還有4天
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老人共餐、送餐服務 中市社會局擬追加2億元預算
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分