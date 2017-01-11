老人共餐、送餐服務 中市社會局擬追加2億元預算

議員張耀中（前排右）餵93歲阿嬤吃豬腳麵線。（記者張菁雅攝）

2017-01-11 14:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府社會局長呂建德今天在出席一場獨居老人圍爐活動時表示，該局計畫今年開辦老人共餐及送餐服務，預計4月送出追加預算2億元，鼓勵行動自如的老人走出家門用餐，至於行動不便者，將由志工送餐及關懷。

全成社會福利基金會連續第11年舉辦圍爐宴，今天以辦桌方式宴請獨居老人及弱勢家庭，今年景氣低迷、勸募不易，幸好仍有善心志工及企業團體出錢出力，讓圍爐宴如期舉辦，席開30桌，還比去年多4桌。呂建德與議員朱暖英、張耀中、劉士州和何文海等人客串總鋪師，帶領長輩妝扮的「水腳仔」演出上菜秀，一桌桌端上豬腳麵線、雞湯等佳餚，讓長輩吃了胃暖心也暖。

張耀中表示，許多年輕人在外地工作，只有父母留在台中，飲食起居無人照顧，建議市府開辦老人共餐或送餐服務，幫市民照顧長輩。

呂建德對此指出，社會局準備編列追加預算，1億元用在老人共餐服務，市府補助每人每餐20元，長輩自付25元，只要有20至30人，社區、社團或宮廟就能成立共餐據點，以共餐吸引老人走出家門，多走動、多聊天，就能減低失能、失智風險。

呂建德也說，對於行動不便的老人，社會局同樣編列1億元提供送餐服務，將在屯區、市區、山城、海線各成立1個中央廚房，每個中央廚房每餐可製作2600個便當，全市就能服務1萬名老人，社會局並將要求志工送餐時必須與老人聊天3至5分鐘，目前規劃在大里第一市場成立第1個中央廚房，如果追加預算順利通過，年底就能開始送餐。