洪秀柱：改成台灣國民黨 將喪失理想抱負

2017-01-11 14:01

［記者陳鈺馥／台北報導］中華民國退役將領總會今在國軍英雄館召開會員大會，現場將星雲集、席開17桌，退役上將夏瀛洲、陳鎮湘等人皆親自出席，國民黨主席洪秀柱在致詞時大談「接地氣」及「和平統一」，她強調，中國國民黨若改成台灣國民黨，黨將完全喪失理想和抱負。

「國民黨不接地氣，我們奪不回政權！」洪秀柱向現場上百位退將表示，自己對黨忠心，對黨的方向也有堅決態度，清楚明白黨要接地氣，這個地氣是要苦民所苦。

洪指出，若接地氣是要改變國民黨方向，失去黨的理想，是不能夠隨便接地氣，若為了接地氣，而將中國國民黨改成台灣國民黨，「你要這個地氣嗎？」

台下退將隨即高呼「不要！」洪進一步又問，「這個可以的嗎？」退將則高喊「不可以！」洪秀柱表示，改成台灣國民黨是完全喪失中國國民黨的理想和抱負，更完全忘掉中華民國憲法。

洪也說，很多人給她戴上傾中賣台紅帽子，但自己是在為台灣下一代找生路和舞台，兩岸只有和平發展、和平共榮，甚至追求未來的和平統一，才是國民黨應走的方向。