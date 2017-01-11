接收日產坐擁百億 電協、郵協今年將遭追討

2017-01-11 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕新政府推動轉型正義，繼去年制定《不當黨產處理條例》，今年將瞄準政府捐助成立的164個財團法人，如電信協會、郵政協會，追討他們在國民黨來台之際，接收自日本政府的不當資產。法務部據此研擬《財團法人法》，目前已呈報行政院審查。

根據《風傳媒》報導，國內由政府捐助成立的財團法人共有164個，包括電信協會、郵政協會、糖業協會等，它們很多都成立於日治時代，在法人治理機制未臻完備下，財產就被國民黨政府接收。坐擁數百億元資產的電協、郵協，立法院2015年審查預算時，已通過決議要求對有爭議資產暫時停止處分。

法務部長邱太三指出，《財團法人法》與《不當黨產處理條例》不同，前者只針對財團法人目前資產當中，屬於接收日產部分要求返還，至於過去幾十年已經處分的日產部分，只要所得的款項全部用於會務使用，政府將不會追討。而未來郵政、電信、糖協等財團法人的日產追討，也將由特定的主管機關負責。