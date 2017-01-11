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評兩岸關係 中國台辦：「台海上空恐烏雲密佈」

2017-01-11  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕國台辦新聞局長、發言人馬曉光今在例行新聞發布會，針對兩岸關係進行評論。他提到，若不堅持一中原則「九二共識」的政治基礎，「台海上空就會烏雲密布」。

綜合媒體報導，中國國台辦今上午舉行新年首場例行新聞發布會，新聞發言人馬曉光用「變」字，評價兩岸關係的變化，以及「苦」字表達民眾對變化的切身感受。他也強調，2017年兩岸關係發展的不確定因素增加，風險也隨之提升。

馬曉光在會中表示，新執政黨上任後，不承認九二共識、不認同兩岸同屬一中，中斷兩岸聯繫溝通、協商談判機制，聲稱我方「台獨勢力動作頻頻，推行去中國化活動」，嚴重威脅台海和平穩定。還說，將研究有利於台灣人的政策措施，增進雙方共同利益。

馬曉光除聲稱堅持一中原則的「九二共識」，兩岸關係才能行穩致遠，他還語帶威脅表示，「毀棄了這個政治基礎，台海上空就會烏雲密佈，台灣同胞利益就會受到損害」。

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  • 中國國台辦發言人馬曉光，今在例行新聞發布會，針對兩岸關係進行評論。他提到，若不堅持一中原則「九二共識」的政治基礎，「台海上空就會烏雲密布」。（中央社）

    中國國台辦發言人馬曉光，今在例行新聞發布會，針對兩岸關係進行評論。他提到，若不堅持一中原則「九二共識」的政治基礎，「台海上空就會烏雲密布」。（中央社）

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