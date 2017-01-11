遼寧艦北返 蔡總統與國安團隊2度電話聯繫

針對中國遼寧艦動態及後續因應作為，蔡總統與國安團隊2度電話聯繫。（法新社）

2017-01-11 12:55

〔特派記者蘇永耀／尼加拉瓜報導〕針對中國遼寧艦動態及後續因應作為，正在尼加拉瓜訪問的蔡英文總統在當地時間10日晚間8時35分（台北時間11日上午10時35分）與國安會副秘書長陳俊麟電話聯繫，以及晚間8時53分（台北時間11日上午10時53分）電話聯繫國防部長馮世寬，聽取遼寧艦的最新動態，並掌握我方相關國防偵監及因應作為情。

總統是在參加尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮結束，回到下榻飯店，與國內進行電話聯繫。

總統府發言人黃重諺也轉述總統說法。首先要求國安團隊應確實並密集掌握相關動態，因應作為也必須確實到位；另並請國人放心，政府有能力來安穩整個國家安全。