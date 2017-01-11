尼國總統就職演說 稱蔡英文是台灣總統

總統蔡英文與副總統、奧蒂嘉的夫人穆里歐（右）談話。（中央社）

2017-01-11 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文於尼加拉瓜當地時間10日下午，參加尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的就職典禮。奧蒂嘉在就職演說中，以姐妹（Hermana）稱呼蔡總統，並稱蔡英文為「台灣共和國（República de Taiwán）總統」。

綜合媒體報導，當地時間10日下午，奧蒂嘉發表為時1個半小時的就職演說，在快要結束時，特別介紹蔡英文，「我們之間像兄妹一樣的蔡總統，她是來自台灣共和國的總統，在這個廣場陪伴我們」，蔡英文立即起身致意。

參加尼國總統就職典禮的嘉賓，除蔡英文外，還包括宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）、薩爾瓦多總統桑契斯 （Salvador Sánchez Cerén）、波利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）、海地前總統馬德立（Michel Joseph Martelly）共5國元首。據府方透露，蔡總統是來訪禮賓排序第一。