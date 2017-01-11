立院換地案爭執不休 送出委員會但下會期再討論
〔記者郭逸／台北報導〕台北市政府與立法院換地案遲遲沒有下文，今在市議會財政建設委員會激烈討論，市議員周柏雅今表示，換地案中的南港瓶蓋工廠用地依照「文資法」可無償撥用，價值不對等，市議員王欣儀則要求市府仔細評估換地案的優劣。委員會最後決定，財政局、產發局補充說明資料，此案送交大會二讀，但本會期已結束，此案下會期才會討論。
北市府預計以市府所有的立法院土地，與國有財產署交換南港區5塊土地，由於立法院屬蛋黃區，南港的5筆土地卻在蛋白區，多位議員質疑市府讓利，是不平等交換；換地案爭論不休，市長柯文哲受訪曾說，立法院換地案單純為發展東區門戶計畫，但有人要添加一些政治意涵，還反批：「壞人很難了解好人為什麼要做好事。」
周柏雅今說，立法院所在地要交換南港區的5塊土地中，位於南港火車站對面的南港瓶蓋工廠用地總值19.1億元，但此塊土地根據「文資法」，中央可無償撥用，和立院土地總值37.5億元價值不對等；王欣儀則說，當初政黨協商已談妥，此案下會期才會討論，市府不應草率決定。
財政局長陳志銘說明，交換土地根據「土地法」，其實無須送交議會，但此案是重大開發案，為尊重議會，才會送至議會討論；產發局長林崇傑表示，南瓶用地預計開發為新創基地，屆時將有營利行為，依法不得無償撥用。此案經討論後，相關局處將補齊資料，終於送出財委會，將在大會討論
立法院土地公告現值為37.5億元，若換地案今年底於市議會審理通過，北市府將可取得南港瓶蓋工廠土地、公告現值19.41億元，南港四小段的三鐵共構區、公告現值8.87億元，南港二小段轉運站用地、公告現值3.62億元，及行政院後方的華山行一用地、公告現值2.89億元，雅祥段土地、公告現值2.71億元，現值加總也是37.5億元。
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