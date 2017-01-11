苗縣府調整局處長 新生代出頭天

2017-01-11 12:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今天調整局、處長人事，原縣府文觀局長邱蓬新轉任參議，由43歲的秘書彭德俊升任，他也是苗縣府局、處長中最年輕者；在3位縣長任內、當了16年多的財政處長徐榮隆也轉任參議，由副處長蔡佳慧陞任。這次局處長調整因年齡層普遍年輕化，新生代逐漸出頭天。

苗縣府人事處今天公布調整人事名單如下：地政處長謝福勝屆齡退休，遺缺由副處長陳錦珠陞任，副處長職缺由大湖地政事務所主任梁煜誠陞任，大湖地政事務主任職缺由地政處地用科長范揚鴻陞任。

工商發展處處長李政峯調任參議職務，遺缺由副處長黃智群陞任。財政處長徐榮隆調任參議職務，遺缺由副處長蔡佳慧陞任。文化觀光局長邱蓬新調任參議職務，職缺由秘書彭德俊陞任。

工務處副處長古明弘調陞簡任秘書，職缺由秘書周劍虹調任，社會處副處長楊開錦調任縣府秘書。縣府環保局秘書潘志明調陞縣府簡任秘書。