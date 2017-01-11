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退休女校長長期請假照領薪 綠基層對教團開砲

2017-01-11  12:17

〔記者蔡文居／台南報導〕新竹一名退休女校長，1年請假323天，期間薪水照領，退休再領每月5萬元退休俸，引發觀感不佳的爭議。綠營基層看不下去，直言改革要掌握契機。

民進黨全國黨代表林義文，對社會不正義等議題向來直言不諱，嚴詞批判。對於新竹退休女校長請長假、薪水照領的爭議，他在臉書PO文批判，並直指教育團體「鄉愿」的問題。

他表示，教育支出佔政府總支出5分之1，每年總預算超過7000億元，教師團體批判性強，悍衛職業權益向來不遺餘力，但新竹退休女校長長期請假領薪，以及50餘歲就校長退休等陋習，卻都不是教師團體自己人開砲的。

他說，「教育支出狗屁倒灶一堆，卻很少浮上檯面，藏汙納垢外界鮮知，拿學童權益當令箭規避監督，是該好好放大檢視了！」

林義文說，教育預算本身就是大怪獸。學生數持續減少，但政府教育支出卻反倒增加，每一學生獲分配的教育預算不斷攀升，然而教他們的師資卻很大比例從正式教職變成代課、代理教師，學校窮得沒錢找警衛、沒錢修破舊教室、校園淹水沒有改善。「到底誰拿走了教育預算？」

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  • 林義文質疑，各學校都喊沒錢，到底誰拿走了教育預算？（資料照，記者蔡文居攝）

    林義文質疑，各學校都喊沒錢，到底誰拿走了教育預算？（資料照，記者蔡文居攝）

  • 林義文在臉書嘲諷，教師團體批判性強，悍衛職業權益向來卻不遺餘力。（記者蔡文居攝）

    林義文在臉書嘲諷，教師團體批判性強，悍衛職業權益向來卻不遺餘力。（記者蔡文居攝）

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